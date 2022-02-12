13 февраля – Всемирный день радио. Поздравляем всех работников радиостанций с профессиональным праздником!

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Праздник приурочен к выходу в эфир в 1946 году «Радио ООН». Именно в этот день в 1946 году было образовано Радио Организации Объединённых наций. С помощью Радио ООН до общества доводятся проблемы, которые происходят в мире и ситуация с исполнением прав человека.

Радио Организации Объединенных наций рассказывает о проблемах мира и безопасности, прав человека. Русская служба Радио ООН уделяет особое внимание работе ООН в постсоветских государствах и освещению вклада этих стран в деятельность Организации.

В студии Радио ООН побывали такие известные личности как певец Стиви Уандер, актёры Шарлиз Терон и Майкл Дуглас, космонавт Сергей Волков. В своё время интервью Радио ООН давали политические деятели Сергей Лавров, Нурсултан Назарбаев и Роза Отунбаева, музыканты Борис Гребенщиков.