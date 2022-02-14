Дарим книги

Самарское областное отделение Союза журналистов России приняло активное участие в проведении Международного дня книгодарения.

В рамках воскресной акции «Подари книгу сельской библиотеке» Совет ветеранов Самарской областной организации Союза журналистов России передал для пятнадцати библиотек Богатовского района Самарской области пятнадцать экземпляров книг Почетного гражданина Самары, известного журналиста и писателя Эдуарда Михайловича Кондратова.

«В глокой куздре…» – так называется переданное в дар издание. Это книга-мистификация, якобы переведенное сочинение мифической госпожи Инде Пэндяну в жанре «повесть-кентавр». Удивительная история фантастических приключений семилетнего мальчика Глеба, заброшенного через Интернет в виртуальные страны – «виршекрасную Рифмандию, вяло разлагающуюся Ментазию, нацбалдеющую Мынэякию и амбициозно пузырящуюся Гогию».

Журналист и писатель Э.М.Кондратов широко известен своей приключенческой повестью для юношества «По кровавой тропе в Эльдорадо», а также такими серьезными книгами, как «Тревожные ночи Самары», «Трудный год», «Знак на стекле», «Сиамский код» и другими.

На счету Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России немало подобных акций. В частности, мы дарили книги Самарской областной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке им.Н.Крупской, а также будущим журналистам, студентам Самарского университета. Сейчас мы с коллегами готовимся вручить очередной книжный подарок одной из библиотек Железнодорожного района.

Александр ЛАВРИК, председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России

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