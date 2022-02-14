«Северные истории» в Деревне ездовых собак

Настоящим праздником для наших журналистов и фотографов стал пресс-тур в Деревню ездовых собак. «Серебро Севера» — так называется туристический комплекс, расположенный в Ягодинском лесу Ставропольского района. О том, что увидели представители медиа в этой деревне, в фоторепортаже Людмилы Грибцовой, члена Фотообъединения областного Союза журналистов.

Поездку в гости к хаски и маламутам, обитателям Деревни ездовых собак, организовал Департамент туризма министерства культуры Самарской области в рамках проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области». Информационный партнер проекта — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Тур стартовал с презентации площадки и экскурсионной программы выходного дня «Северные истории». Далее участников провели в питомник и рассказали о том, как правильно общаться с собаками породы хаски.

С недавних пор в Деревне проживает новый постоялец – северный олень Тайко.

Главным достижением организаторов «Серебра Севера» в 2021 г. стало строительство глэмпинга «Лесная хижина» с оборудованными мангальными зонами и передвижной баней с купелью фурако.

На территории туристического объекта разработан комплекс туристических маршрутов «Шесть дорог-семь ключей» для снегоходно-собачьих экспедиций. Все это появилось благодаря победе в I конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.

Среди участников пресс-тура были разыграны несколько заездов: на короткую дистанцию в 5 км, снегоходный обзорный маршрут вдоль Волги на дистанцию 3,5 км и экспедиционный маршрут на собачьих упряжках для самых смелых на дистанцию в 15 км.

На территории Деревни «Серебро Севера» находится небольшая кофейня «Клондайк», созданная в стиле времен Золотой Клондайской лихорадки, когда люди на собаках осваивали большие северные пространства, создавали фактории.

В отличие от золотоискателей-первопроходцев современные туристы могут без проблем подкрепиться, заказав в «Клондайке» полноценный обед.

Финалом пресс-тура стала программа «Полярный десант» — участникам выдали амуницию и научили маскироваться в снегу, эвакуировать раненых, потренировали в сборке и разборке автомата и устроили стрельбище из пневматического ружья.