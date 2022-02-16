Приглашаем на пресс-конференцию «Князь Владимир»: самарская страница»

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на пресс-конференцию «Князь Владимир»: самарская страница». Пресс-конференция состоится 17 февраля (четверг) в Доме журналиста. Начало в 12.00.

Организаторы пресс-конференции: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Детский музыкальный театр «Задумка», Самарская региональная социально-патриотическая общественная организация «Губерния».

В марте 2022 г. в Самарском академическом театре опера и балета состоится премьера спектакля «Князь Владимир».

Вместе со знаменитыми артистами Ильзой Лиепа и Романом Андрейкиным в спектакле будут играть воспитанники детского музыкального театра «Задумка».

Подробности о проекте «Князь Владимир: самарская страница» расскажут спикеры пресс-конференции:

– Елена Геннадьевна Колотовкина – художественный руководитель Детского музыкального театра «Задумка», заслуженный работник культуры РФ, Кавалер ордена «Знак Почета;

– Светлана Викторовна Явич – директор МБУК г.о. Самара «Детского музыкального театра «Задумка»;

– Екатерина Евгеньевна Макарова – председатель совета Самарской региональной социально-патриотической общественной организации «Губерния».

- Андрей Николаевич Бершов – главный режиссер детского музыкального театра «Задумка», исполнитель роли старца.

«Князь Владимир» – мультижанровый спектакль, в котором соединились драма, современная хореография,

классическая музыка Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Мусоргского.

Видео-контент спектакле создан на основе полотен академической живописи.

Проект реализуется при поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации г.о. Самара,

Министерства образования и науки Самарской области, Самарской епархии,

Самарского академического театра оперы и балета; Самарского государственного социально-педагогического университета.

Уважаемые коллеги, приглашаем вас на пресс-конференцию!

Аккредитация по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам:

(846) 332-68-39; 8-917-159-00-20 — Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России);

8(846) 332-02-72, 8-937-654-90-62 – Анастасия Ходоренко (пресс-секретарь СОО СЖР)

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.