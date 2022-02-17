«Свежая газета. Культура»: новый номер

Спасибо Власти за то, что она есть. Что как не факт существования, например, наших законодателей позволяет в превосходной степени думать о способностях людей твоего ближнего круга: об интеллектуальных и о нравственных.

Хотите убедиться в этом – прочитаете пронзительный текст Дмитрия СТАШЕНКОВА, ученого секретаря Музея Алабина – «О пользе старых книг, или Кому нужно наше культурное наследие». Он начинается на первой странице и завершается на второй. И написан в Год культурного наследия. Против сохранения которого, как становится понятно, встали представители строительного лобби, но, как справедливо говаривал Томас Джозеф Даннинг, «при 300 процентах нет такого преступления, на которое капиал не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Вот такая вот «запедня».

Герман ДЬЯКОНОВ менее пессимистичен, но не менее пронзителен. Его «Воспоминания о власти» – рядом с передовицей Дмитрия Алексеевича.

Впрочем, «в остальном прекрасная маркиза…» – дальше, надеюсь, вы сами продолжите.

Губернатор договорился с федеральным министром культуры и поддержке национального проекта «Культура» в Самарской области. По заслугам раздали губернские премии и гранты деятелям культуры и искусств. За особые достижения отметили литераторов и библиотечных работников, театр-студию «Грань», Самарский художественный музей. Обо всем этом на полосе «Культура в системе управления»

*

На «Бульваре искусств» – рецензии Светланы ШАТУНОВОЙ с новых выставок в Самарском художественном музее («Город поэтов») и выставочном зале Союза художников («Игорь Кузнецов: «Мир прекрасен, его следует воспевать!»), репортаж Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ с коллективной выставки самарских фотохудожников в «Гудке» («Наша точка зрения»), и эссе Ильи САМОРУКОВА об актуальном искусстве – «И это всё?», написанное после прогулки по новым выставкам галереи «Виктория».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «разговорил» самарского коллекционера, издателя и исследователя истории Самарского края Сергея Рудняева («Сергей Рудняев: «Хочу, чтобы мое собрание досталось Городу»). А гость Светланы ВНУКОВОЙ – театральный художник Татьяна Рассказова («Чего душа желала, то Бог и дал»).

И приглашение на вернисаж юбилейной выставки графика Станислава Щеглова в Выставочный зал Союза художников.

***

На «Музыкальной площади» – материалы к юбилеям барда, поэта, актера Юрия Панюшкина («У каждого – свой Панюшкин» – интервью ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА с бардом Александром ИСАЕВЫМ; и воспоминания режиссера и педагога Михаила ФАЕРМАНА «Я не Лермонтов, не Пушкин – я простой поэт Панюшкин») и композитора Аллы Виноградовой («Объять необъятное» Анны КАРПОВОЙ).

Здесь же – знакомство с новым главным дирижером Тольяттинского симфонического оркестра («Игорь Мокеров: «Должно стать известно, что в Тольятти есть достойного уровня симфонический оркестр» Валерии ЛОСЕВИЧЕВОЙ), рецензия Дмитрия ДЯТЛОВА на концерт пианиста Даниила Трифонова в Зале имени Чайковского («Искусство фуги как подвиг»).

Игорь ВОЩИНИН знакомит восходящей звездой на отечественном джазовом небосклоне («София Ацбеха Негга. Заявка принята») и отвечает на ставший еще более актуальным вопрос «Сколько же лет джазу?»

И газета напоминает, что уже на следующей неделе в Самаре – «Зимний Грушинский фестиваль».

***

На фронте театральных премьер продолжается затишье. А пока в «Театральном проезде» – статья Вячеслава СМИРНОВА «У Молодежного драматического театра – юбилей. Ему лет 30–40» и приглашение в СамАрт – на читки «Немецкая драма».

***

На страницах «Культура и Слово», в первую очередь отмечу первую публикацию статьи Александра Смирнова (Треплева), самарского театрального критика и общественного деятеля первой половины ХХ века, о нескольких днях, проведенных им в имении писателя Николая Гарина-Михайловского – «Тихая пристань». Статья найдена, расшифрована, подготовлена к публикации и прокомментирована профессором Самарского университета Михаилом ПЕРЕПЕЛКИНЫМ. Буковок много, но атмосфера передана замечательно да и Треплев в авторском варианте приобрел (для меня, по крайней меры) новые краски.

Профессор Самарского университета Людмила КАРПЕНКО, специалист, в том числе по истории культуры Болгарии и болгарскому языку, сделала своеобразный сравнительный анализ творчества Сергея Есенина и Димчо Дебелянова поэтов – русского и болгарского – оказавшихся в Первую мировую войну в составе противостоящих военных альянсов («Стихи с фронта»).

Статья профессора Самарского университета Сергея ГОЛУБКОВА «Пассажир «философского парохода» и его знаменитые силуэты» – о Юлии Айхенвальде, юбиляре 2022 года.

Профессор Самарского университета Константин ПОЗДНЯКОВ предлагает «почитать вместе» («Метаморфозы Петера Надаша»). Герман ДЬЯКОНОВ в цикле «Судьбы имеют свою судьбу» продолжает рассуждать о научно-фантастической литературе ушедшей советской эпохи («А Ефремов-то хорош!»).

Татьяна РОМАНОВА, ведущая рубрики «О языке» подводит итоги «Вербального наследства 2021 года».

Эссе Анны СИНИЦКОЙ приурочена к юбилею известного самарского библиотекаря Ирины Балахонцевой («Сложносочиненный НЕюбилей»).

Как всегда читателя ждет полка non fiction и на ней в числе других – переизданная издательским домом «Бахрах-М» книги Софьи Залмановны Агранович «У корней Мирового древа».

***

Ко всё еще недобитым читателям «Культурологических штудий» – полный горькой иронии и пессимистического оптимизма монолог Валерия БОНДАРЕНКО «Можно ли выгуливать идеи?»; мифологическая драма Леонида НЕМЦЕВА «Благословение змей, или Гармоническая судьба Кадма» и семиотическая «сказочка» Зои КОБОЗЕВОЙ «Жест культуры».

***

На исторических страницах газеты – статья Аркадия СОЛАРЕВА о куйбышевцах – выпускниках Школы соловецких юнг – «Морские волчата»; эссе Ольги ГОРОДЕЦКОЙ «Денди из деревни Хлебновки» о нашем земляке – архитекторе, художнике, поэте и вообще заметной фигуре Серебряного века Модесте Дурнове.

В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – самарский городской голова Николай Гаврилович Неклютин.

***

Мы же предлагаем посмотреть вместе с Олегом ГОРЯИНОВЫМ фильм «Сент Анн», познакомиться с главными событиями двух предстоящих недель на страничке «Самарские премьеры».

И читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

***

С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Виктор Долонько, главный редактор