В Самаре состоится премьера спектакля «Князь Владимир»

В Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящей премьере спектакля «Князь Владимир», которая состоится в марте на сцене Самарского академического театра оперы и балета.

В качестве спикеров выступили: художественный руководитель Детского музыкального театра «Задумка», заслуженный работник культуры РФ, Кавалер ордена «Знак Почета Елена Колотовкина, директор МБУК г.о. Самара «Детского музыкального театра «Задумка» Светлана Явич и главный режиссер детского музыкального театра «Задумка» Андрей Бершов. Они рассказали журналистам о проекте ««Князь Владимир»: самарская страница», его значении и социальной направленности.

Идея проекта заключена в том, чтобы продлить «жизнь» замечательному спектаклю «Князь Владимир», впервые поставленному в 2018 году на сцене Большого театра при участии Благотворительного фонда Илзе Лиепа. «Князь Владимир» – мультижанровый спектакль, где соединились драма, современная хореография, классическая музыка Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Мусоргского, а видео-контент был создан на основе полотен академической живописи.

В 2021 году Благотворительный фонд Илзе Лиепа предложил детскому музыкальному театру «Задумка» перенести спектакль на самарскую сцену и поставить спектакль с участием юных артистов коллектива. В конце ноября прошлого года начались репетиции, и вот теперь, в марте, состоится премьера, в которой вместе со знаменитыми артистами Ильзой Лиепа и Романом Андрейкиным будут играть воспитанники «Задумки».

Автор пьесы – Андрей Топиков, заслуженный артист Республики Корея, режиссёр, актёр, драматург, поставил около 40 спектаклей в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Режиссёр-постановщик – Владимир Иванов, заслуженный артист России, актёр театра и кино, театральный педагог, режиссёр театра Вахтангова, профессор кафедры актёрского мастерства театрального института Щукина. Хореограф-постановщик – Елена Богданович, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Художник по костюмам – Екатерина Котова.

На вопрос журналистов «Будут ли на самарской сцене специальные декорации?», спикеры ответили, что все декорации и костюмы переданы «Задумке». «Всё, что создавалось для сцены Большого театра, теперь принадлежит самарской сцене. — Прокомментировала Елена Колотовкина. – На данный момент актёры спектакля активно репетируют и готовятся к премьере».

По словам организаторов, зрителями станут школьники в возрасте от 11 до 18 лет. Спектакль будет показан в течение 2022 года 12 раз бесплатно. По окончании каждого спектакля будут раздаваться буклеты, в которых изложена история князя Владимира и при помощи qr-кодов можно будет попадать на сцены, описываемых событий в спектакле.

Проект реализуется при поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации г.о. Самара, Министерства образования и науки Самарской области, Самарской епархии, Самарского академического театра оперы и балета; Самарского государственного социально-педагогического университета.