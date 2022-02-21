Приглашаем на открытие выставки «Русская пастораль»!

22 февраля в Доме журналиста состоится открытие художественной выставки «Русская пастораль».
На экспозиции будут представлены этюды, сделанные известными самарскими художниками во время зимнего фестиваля-пленера «Русская пастораль» в селе Дубовый Умет.
Авторы картин: Андрей Мишагин, Евгения Тарасова, Игорь Доний, Анна Есипова, Владимир Башкиров, Елена Островская, Дмитрий Мантров.
Зимний фестиваль-пленэр «Русская пастораль» был организован по инициативе директора Волжского районного историко-краеведческого музея имени А.В. Юшкина Елены Гундориной и Самарского регионального отделения Союза художников России состоялся.
Выставка картин «Русская пастораль» – итог совместной работы команды художников, занимающихся пленэрной живописью, и музея Волжского районного историко-краеведческого музея имени А.В. Юшкина.
Информационный партнер – Самарское областное отделение Союза журналистов России.
Дата проведения мероприятия — 22 февраля. Начало — в 12.00. Адрес: г.Самара, ул.Самарская, д. 179, Дом журналиста.
Приглашаем СМИ на открытие выставки!
Аккредитация по E-mail: spress@samtelecom.ru или по телефонам:
8(846) 332-68-39 — Елена Абкина, руководитель пресс-службы СООСЖР;
8(846) 332-02-72 – Анастасия Ходоренко, пресс-секретарь.
Подробности на сайте:
сайт: www.sjrs.ru
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