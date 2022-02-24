Объявлен шорт-лист международного конкурса News Photo Awards. A Changing World

Организаторы фотоконкурса News Photo Awards. A Changing World, который проводит информационное агентство России ТАСС, опубликовали на официальном сайте конкурса (https://npacontest.com/) шорт-лист работ по итогам голосования членов жюри.

«Мы получили тысячи фотографий со всего мира. В них нашли отражение все ключевые события прошлого года. Участники конкурса продемонстрировали, в каких сложных и опасных условиях порой работают фотожурналисты. На конкурс было прислано очень много сильных работ, выбрать лучшие для шорт-листа было весьма непросто, и я благодарю всех членов нашего большого международного жюри за уделенное время и профессиональные оценки», – сказал глава редакции фотоинформации ТАСС, председатель жюри конкурса Григорий Дукор.

Авторы будут бороться за Гран-при и за победу в четырех номинациях – News («Новости»), People & Lifestyle («Люди и образ жизни»), Нealthcare («Здравоохранение»), Environment («Окружающая среда»).

Фотографии оценивали 12 экспертов, являющиеся признанными специалистами в области фотожурналистики и представляющие ведущие мировые СМИ: Action Press, AFP, Anadolu, ANSA, DPA, EFE, Kyodo News, Yonhap, Xinhua, ТАСC и др.

На конкурс поступило около 5 тыс. работ от фотографов из 74 стран. Среди них – репортеры из Anadolu, Associated Press, EFE, Kyodo News, Metropoles, Reuters, Saudi Press Agency (SPA), Xinhua и др. Больше всего заявок пришло из Китая, США, Индии, Турции, Бразилии, Испании и России.

Церемония объявления победителей конкурса пройдет 24 марта в онлайн-формате. Обладатель Гран-при получит $10 тыс., а победители в номинациях News («Новости»), People & Lifestyle («Люди и образ жизни»), Нealthcare («Здравоохранение»), Environment («Окружающая среда») – по $3 тыс.

Международная платежная система Mastercard – генеральный партнер News Photo Awards. A Changing World.

News Photo Awards. A Changing World – второй фотоконкурс, организованный агентством ТАСС. Темой первого стало преодоление пандемии коронавируса – Overcoming COVID.

https://tass.ru/obschestvo/13738127