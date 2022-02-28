Ушел из жизни Дмитрий Денисов

С прискорбием сообщаем, что 27 февраля в возрасте 55 лет скоропостижно скончался самарский журналист Дмитрий Борисович Денисов.

Дмитрий Денисов работал в издании «Самарские известия».

Правление Самарского областного отделения СЖР глубоко скорбит в связи с кончиной Дмитрия Борисовича и выражает соболезнование его родным и близким.

Прощание состоится 1 марта 2022 года с 13.00 до 14.00 по адресу: Самара, ул. Борская, д. 108, корпус 1.

Помощь семье Дмитрия Борисовича можно оказать по реквизитам: номер карты банка «Открытие» 5586 2000 2284 4523 или по номеру телефон в системе СБП +7 927 266-11-29. Получатель – Елена Алексеевна Д.