«Свежая газета. Культура»: мартовский номер.

Вышел в свет мартовский номер «Свежей газеты. Культуры» (№ 5, март 2022 г.). Первая полоса номера газеты лаконична как никогда, и очень бы не хотелось, чтобы подобный лаконизм стал традицией. Первая полоса всегда выражение редакторской позиции даже, если автор – не главный редактор.

В данном случае показалось, что слова Далай-ламы XIV наиболее точно отражают состояние культурного пространства, в котором мы живем и (без)действуем. Поначалу остановились на строчках Федора Ивановича Тютчева:

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь.

Взрывая, возмутишь ключи, –

Питайся ими – и молчи.

Но Далай-лама – точнее.

***

Прежде всего, хочу обратить внимание читателей на «лонгриды». На эссе Зои КОБОЗЕВОЙ «На краю ойкумены». На беседу Светланы ВНУКОВОЙ с Галиной Юрьевной Разлацкой – вдовой Алексея Борисовича Разлацкого, инженера, поэта, сценариста, общественного деятеля («Ваш муж – особо опасный государственный преступник»).

Вновь среди наших авторов – востоковед, писатель Дмитрий КОВАЛЕНИН в рубрике «Япония нам не указ! А кто указ?» («Вакци-Дракци-Дрони»). «Декан» «Факультета ненужных вещей» Михаил ПЕРЕПЕЛКИН обнародовал свою новую «актовую лекцию» – «Погляди в окно. Леонид НЕМЦЕВ 65-летие шедевра Ингмара Бергмана отмечает аналитической статьей «Седьмая печать», или Ответ Юнга». А Юрий РАЗИНОВ приглашает к празднованию Международного женского дня культурологическим опусом «Любовный треугольник». Философы…

Вадим РЯБИКОВ – автор, текст которого вызвал не так давно чрезчур бурное обсуждение в Сети, – предлагает к чтению новую главу труда «Культура и Поток». Вот написал «бурное обсуждение», и сам собой возник образ «писателя, прозаика, литератора, эссенизатора», душелюба и людоведа Евгения Сазонова и его нетленный роман «Бурный поток». Где тот Сазонов, где та «Литературка», где тот беззаботный по нынешним временная юмор, а необходимость заниматься благородным трудом «эссенизатора» сохранилась.

Сергей ГОЛУБКОВ предлагает культурологическое эссе «От языка природы к языкам культуры», наверняка навеянное тем, что день выхода газеты на календаре – День дикой природы.

Герман ДЬЯКОНОВ в цикле «Времена и нравы» предлагает «Снести все вершины», а Татьяна РОМАНОВА проанализировала «Слово из песни».

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Человек Культуры – Светлана Петровна Хумарьян, которая отмечает юбилей в наступающее воскресенье. В номере – дифирамб ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «Главный провал в жизни – это когда ты не вызываешь никаких эмоций».

Валерия ЛОСЕВИЧЕВА побывала в зале «Консерватория» на концерте дуэта Александры и Дмитрия Дятловых («Фортепиано + Фортепиано». Петр КОРАБЕЛЬНИКОВ в Год культурного наследия народов России рассказывает о кузнеце Александре Шамине («Левша из Приволжья»).

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, похоже, начинает новую «энциклопедию» – «Самара в устных рассказах ее обитателей». Первая публикация – «Николай Епифанов и его истории» – знакомит с фотохудожником, отметившим в эти дни своё 70-летие..

А ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР вызвал на диалог председателя Самарского отделения Союза архитекторов России – «Юрий Астахов: Я за конструктивный диалог».

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И свежие, так сказать, впечатления от событий.

Анна ЛАЗАНЧИНА побывала на перенесенном спектакле Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест – «Жизель»: хорошо знакомая и неожиданно новая», Елена ПОЛЗИКОВА – на читках немецкой драмы, организованной Институтом Гете совместно с СамАртом («От текста к эскизу»), а Ксения ГАРАНИНА – на лаборатории «РУПОР 63» в Самарском государственном институте культуры («Молодые режиссеры о страшном прошлом, слепом будущем и сомнительном настоящем»).

Рецензия Вячеслава СМИРНОВА – о спектакле тольяттинского театра «Вариант» по пьесе Вадим Леванова – к 55-летию драматурга («Опера сумасшедших»).

Джазовый обозреватель Игорь ВОЩИНИН пишет о филармоническом концерте – «The Beatles и другие» – и весьма успешном проекте студии «Движение» – Summertime Jazz.

Игорь САМОРУКОВ приглашает на персональную выставку Ивана Ключникова в галерее «Формограмма» («Открытая встреча»), а Светлана ШАТУНОВА завершает «прогулку» по выставке «Город поэтов» в Самарском художественном музее.

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На книжных страницах «Свежей» – рецензия Константина ПОЗДНЯКОВА на новую книгу Линор Горалик («Приключения одной больницы», «Наказание и преступление» Германа ДЬЯКОНОВА, новости из «Тольятти литературного» и обширная «Книжная полка».

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На исторической странице газеты – аналитическая статья Эдуарда ДУБМАНА «Далеко-далеко степь за Волгу ушла…». В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – Юстас Игнович Палецкис.

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Мы же предлагаем посмотреть вместе с Олегом ГОРЯИНОВЫМ фильм «Обними меня крепче», познакомиться с главными событиями двух предстоящих недель на страничке «Самарские премьеры». Среди них – исполнение Седьмой симфонии Шостаковича оркестром Большого театра России («Дмитрий Азаров: «Седьмая симфония – важнейший символ жизни и борьбы за жизнь»), премьера детского музыкального театра «Задумка» «Князь Владимир. Самарская страница», выставка Дины Богусоновой в Самарском художественном музее, концерт памяти Юрия Панюшкина в Тольятти и выставка молодых художников «Начало» в Выставочном зале Союза художников.

И читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.