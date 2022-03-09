Приглашение на конкурс «ЭкоЛидер»

значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Самарской области, для распространения положительного практического опыта их работы и формирования экологической культуры населения региона.

Конкурс «ЭкоЛидер-2021» проводится по 11 номинациям: «Город»; «Район»; «Городское и сельское поселение», «Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1000 человек); «Предприятие» (с численностью работающих до 1000 человек); «Экологическая организация»; «Общественность»; «Образование» (подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена», «Учреждение «Энтузиаст»; «Профи».

Заявки принимаются до 15 апреля 2022 года включительно.

Более подробная информация по ссылке: https://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sredbi/ekolider/