Урок профориентации для старшеклассников провел совет ветеранов

Урок профориентации для учащихся одиннадцатого класса провели дирекция школы № 42 Железнодорожного района Самары, детской библиотеки № 11 и Совет ветеранов Самарской областной организации Союза журналистов России.

Если предыдущий урок для шестиклассников был посвящен творчеству детских писателей, которые в годы Великой Отечественной войны стали фронтовыми корреспондентами, то у юношей и девушек одиннадцатого класса вопросы были совсем иного характера. Например, ощущают ли нынешние СМИ в своей работе давление со стороны властей, как относиться к некоторым утверждениям о девальвации нынешней журналистики и другие, не менее каверзные. Разговор шел в форме «вопрос – ответ» и оказался весьма содержательным.

Совет ветеранов благодарен администрации школы № 42 и заведующей библиотекой № 11 Надежде Харитоновне Карпухиной за активное сотрудничество. Благодаря их инициативе наши ветераны постоянно чувствуют свою востребованность. В этой творческой «связке» мы провели за минувшие два месяца уже три встречи со взрослыми и юными читателями.

Александр ЛАВРИК, председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России.