На площади Славы открылась выставка «Культ Про Свет»

В Самаре, на склоне площади Славы начала работу цифровая выставка «Культ Про Свет», посвящена Дню работников культуры и Дню театра. Фотовыставка на огромных экранах мультимедийного комплекса, организована Самарским областным отделением Союза журналистов России и Фотообъединением СОО СЖР при поддержке Правительства Самарской области.

Более 90 работ, рассказывающих зрителю о культурной жизни Самары, Самаркой области, России, представлено на огромных экранах. В объективе – писатели, художники, актеры, музыканты, люди искусства.

Авторы работ: Юрий Стрелец, Валерий Афанасьев, Андрей Ларионов, Сергей Курочкин, Наталия Шинкевич, Николай Федорин, Дмитрий Недыхалов, Владимир Иванов.

Выставка рассказывает об искусстве во всех его проявлениях: здесь и портреты звезд мирового уровня таких, как Майя Плисецкая, Дмитрий Хворостовский, и стрит-фотографии неизвестных уличных музыкантов. Одна из серий посвящена дирижёрам: Владимиру Юровскому, Валерию Гергиеву, Александру Ведерникову, Михаилу Щербакову, Юрию Симонову и др. Любители театра увидят сцены из спектаклей театра «Грань», Самарского академического театра драмы им. Горького, Самарского академического театра оперы и балета, театра «Пластилиновый дождь». Для музыкальных фанатов – кадры с фестиваля «Рок над Волгой».

Выставка представляет интерес для широкого круга зрителей. Рекомендуется для семейного просмотра.

Возрастные ограничения – 0+.

Пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России

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