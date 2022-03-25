В Доме журналиста говорили о борьбе с туберкулёзом

24 марта в Доме журналиста прошла пресс-конференция «Всемирный день борьбы с туберкулёзом». Организатор мероприятия - Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Туберкулёз – социально значимое заболевание. Для эффективной борьбы с ним необходимы усилия всего общества и каждого из нас. Цель проведения Всемирного дня борьбы с туберкулёзом: повышение осведомленности населения о ситуации по туберкулёзу, о мерах профилактики и борьбы с заболеванием.

В пресс-конференции приняли участие: Илья Иванович Сиротко — руководитель управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Самарской области, Игорь Леонтьевич Цыганков — главный внештатный специалист фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач ГБУЗ Самарской области «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер», Лада Анатольевна Барышникова — главный внештатный специалист детский фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. Постникова», Вера Владимировна Аржанова — начальник отдела эпидемиологического надзора Управления РПН по Самарской области.

Подробности — в новостном сюжете, вышедшем на ТК «самара-ГИС»: https://www.youtube.com/watch?v=BTlNiInrHW0.