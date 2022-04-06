Пройди обучение «Юридическая терминология в профессиональной деятельности журналистов»!

Межрегиональный институт профессионального развития предлагает образовательный проект «Юридическая терминология в профессиональной деятельности журналистов».

Успешная профессиональная деятельность корреспондента и редактора средств массовой информации невозможна без специальных знаний в информационной специализации СМИ. Особенно важно правильно использовать юридическую терминологию в профессиональной деятельности журналистов, освещающих криминальные события и происшествия.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Межрегиональный институт профессионального развития» (АНО ДПО «МИПР») разработала и реализует образовательный проект «Юридическая терминология в профессиональной деятельности журналистов».

Целью проекта является совершенствование имеющихся и получение новых компетенций работниками средств массовой информации, использующими юридическую терминологию в своей профессиональной деятельности. Владение юридической лексикой повышает правовую культуру журналиста, его профессионализм и рейтинг, обеспечивает конкурентоспособность СМИ, облегчает общение с правоохранительными органами и судами, способствует повышению правовой грамотности населения.

Занятия проводятся преподавателями-юристами с большим опытом преподавательской деятельности и практической работы в правоохранительных органах. Занятия проходят дистанционно, посредством системы видеоконференцсвязи.

Полную информацию о проекте можно получить на сайте https://mipr-dpo.ru в разделе «Новости», а также по телефону +7 (930) 797-30-25 или по электронной почте e-mail: miprdpo@yandex.ru.

Подробности на сайте: https://mipr-dpo.ru/tpost/2mogcdnlj1-unikalnii-proekt-dlya-zhurnalistov