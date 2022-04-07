В СЖР считают, что внесение изменений в Закон о СМИ требует тщательной проработки

Законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ, ранее внесённый в Госдуму членами комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, требует тщательной проработки. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Союзе журналистов России (СЖР).

По мнению соавтора Закона о СМИ, секретаря СЖР Михаила Федотова, документ требует более тщательной проработки и обсуждения с участием представителей журналистского сообщества. «Нам следовало бы более бережно относиться к собственной правовой системе, которая у нас сложилась на базе действующей конституции. Мы живем по ней уже три десятилетия, а не только последний месяц, и давайте сохраним ее для будущей нормальной жизни», — сказал он.

Комиссия по правам человека в информационной сфере СПЧ (в состав которой входит и председатель СЖР Владимир Соловьёв) выступила с критикой отдельных положений законопроекта и призвала обсудить его на площадке Государственной думы. «Многие предложения этого законопроекта избыточны и копируют действующее законодательство», — отметили в СЖР.

Союз журналистов России также направил в Госдуму отзыв на законопроект, в котором отмечено, что расширение полномочий Генпрокуратуры в части признания недействительной регистрации тех или иных СМИ вступает в противоречие с самим Законом О СМИ. «Согласно статье 16, деятельность средства массовой информации может быть прекращена или приостановлена только по решению учредителя либо судом в порядке административного судопроизводства по иску регистрирующего органа, с учетом игнорирования неоднократных предупреждений регистрирующего органа.

«Также данное положение противоречит основам демократического государства, в котором суд является надежной защитой прав и свобод человека», — отметили в СЖР, добавив, что ограничение свободы слова возможно только при объявлении чрезвычайного или военного положения в стране.

При этом норма проекта, предусматривающая зеркальный ответ на репрессии в отношении российских СМИ за рубежом, является обоснованной и необходимой мерой в реалиях сегодняшней геополитической обстановки, говорится в отзыве СЖР.

О законопроекте

В среду члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли в палату законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ. В частности, инициативой предлагается внести поправки в статью 57 Закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции, главного редактора и журналистов от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций.

Так, журналисты будут нести ответственность в случае воспроизведения информации, выдаваемой за правдивую, которая содержит фейки о ВС РФ, а также информации, направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан.

Кроме того, ответственность наступит в случае воспроизведения сведений других СМИ, «которые содержат информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу» и государству. Ответственность также наступит, если будут воспроизведены материалы, содержащие призывы к организации и участию в несанкционированных акциях, призывы к санкциям в отношении РФ и россиян.

Источник: https://ruj.ru/news/v-szhr-schitayut-chto-vnesenie-izmenenii-v-zakon-o-smi-trebuet-tshchatelnoi-prorabotki-17446