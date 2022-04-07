«После фотографии» — перевоплощение в пластический объект

В галереи «Виктория» открылась выставка «После фотографии«.

Выставка посвящена тому, как фотография в современных художественных практиках выходит в пространство и превращается в пластический объект.

Сегодня фотографируют все – мир переполнен снимками. Но фотография ещё не осмыслена как медиум – этим вопросом занимаются современные художники.

Несмотря на то, что первый сохранившийся до наших дней снимок был сделан ещё в 1826 году, фотографию не считали искусством практически сто лет. Шарль Бодлер называл её «смиренной служанкой науки и искусства». Лишь после экспериментов дадаистов и сюрреалистов фотография заняла место в истории искусства.

Для многих современных авторов фотография – это не только образ, кадр на плёнке или файл на карте памяти. Не запечатленный момент, а его материальное воплощение: на бумаге, ткани, стекле, металле. Печать фотографии – это встреча образа с материей. Организовать эту встречу – задача современного художника. Каждый подходит к этому по-своему.

Дадаисткий метод монтажа находит своё продолжение в работе Сергея Браткова «Уехать забыть». В контексте выставки она становится прощанием не только с родными местами, но и с классической фотографией. Фотоскульптурами можно назвать объекты Кати Новичковой, Питера Бэнкса и Людмилы Калиниченко. За пределы традиционной изобразительности выходят фотоабстракции Вольфганга Тильманса, напоминающие фотограммы Ман Рэя, и работы Владислава Ефимова. Традиции реди-мейда развивают Юлия Абзалтдинова, использующая найденные фотографии, и Катрин Гансер, которая берёт для своих работ спутниковые снимки.

Представленные художники живут в разных странах – от России до Америки, но работают в едином международном контексте. Они объединены интересом к границам фотографии как медиума: рамкам кадра, плоскостности, фактуре бумаги, точке съемки и статичности. Одни ограничиваются интересом к медиуму, другие помимо него затрагивают темы миграции, антропологии, магического мышления, патриархальных традиций и изменений климата.

Выставка организована при участии Фонда V-A-C, Московского музея современного искусства и Мультимедиа Арт Музея

Участники выставки: Юлия Абзалтдинова (Россия), Сергей Братков (Россия, Украина), Питер Бэнкс (Великобритания), Катрин Гансер (Германия), Катерина Егорова (Россия), Владислав Ефимов (Россия), Людмила Калиниченко (Россия), Ирина Нахова (Россия), Катя Новичкова (Нидерланды, Эстония), Вольфганг Тильманс (Германия), Алексей Шульгин (Россия), Кейси Юнг (США, Тайвань)

Куратор: Кристина Сырчикова

Вход: 200₽ (100₽ — льготный)

Адрес: Некрасовская, 2

Каждое воскресенье экскурсия по стоимости билета на вход.

В рамках выставки пройдут лекции о фотографии:

8 апреля 19:00 — Лекция Кристины Сырчиковой «Фотография после фотографии»

22 апреля 19:00 — Встреча с Сергеем Братковым

29 апреля 19:00 — Встреча с Владиславом Ефимовым

13 мая 19:00 — Лекция Сергея Баландина «Вольфганг Тильманс — фотограф свободы»