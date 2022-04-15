В Самаре 17 апреля начнется «Битва школ»

17 апреля в Самаре состоится XVIII Ежегодный Общегородской Чемпионат по Брейкдансу и Хип-хопу «Битва Школ 2022″.

Организаторы Чемпионата — Самарская Ассоциация брейкданса. Информационная поддержка — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В программе: соревнования начинающих и продвинутых учеников самарских школ по уличным танцам.

Конкурс сценических постановок.

Начало в 11-00.

Адрес: г. Самара, ул. Физкультурная, 118. Центр Внешкольной Работы «Крылатый».

Вход и участие бесплатное.

Телефоны контакта организаторов:

Виталий Любавичев (президент Самарской Ассоциации брейкданса)

т. 8-927-71-44-533, <vitamin_iam@mail.ru>

Ссылки на фотоальбомы с прежних соревнований и на видео (если вдруг пригодятся):

https://vk.com/album134174375_262435993

https://vk.com/album134174375_253521671

https://vk.com/album134174375_243342688

https://vk.com/album134174375_231177248

https://vk.com/album134174375_214907500

https://vk.com/video134174375_165821067