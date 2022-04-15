В Самаре 17 апреля начнется «Битва школ»

17 апреля в Самаре состоится XVIII Ежегодный Общегородской Чемпионат по Брейкдансу и Хип-хопу «Битва Школ 2022″.
Организаторы Чемпионата — Самарская Ассоциация брейкданса. Информационная поддержка — Самарское областное отделение Союза журналистов России.
В программе: соревнования начинающих и продвинутых учеников самарских школ по уличным танцам.
Конкурс сценических постановок.
Начало в 11-00.
Адрес: г. Самара, ул. Физкультурная, 118. Центр Внешкольной Работы «Крылатый».
Вход и участие бесплатное.
Телефоны контакта организаторов:
Виталий Любавичев (президент Самарской Ассоциации брейкданса)
т. 8-927-71-44-533, <vitamin_iam@mail.ru>
Ссылки на фотоальбомы с прежних соревнований и на видео (если вдруг пригодятся):
https://vk.com/album134174375_262435993
https://vk.com/album134174375_253521671
https://vk.com/album134174375_243342688
https://vk.com/album134174375_231177248
https://vk.com/album134174375_214907500
https://vk.com/video134174375_165821067