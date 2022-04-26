Ушла из жизни Татьяна Марченко, старейший журналист «Самарской газеты»

С прискорбием сообщаем, что 25 апреля на 72-м году жизни после тяжелой болезни скончалась старейший журналист «Самарской газеты», корреспондент Марченко Татьяна Ивановна.

Настоящий профессионал, автор многочисленных публикаций на самые разные темы она была примером добросовестного отношения к делу. Многим читателям Татьяна Ивановна хорошо известна как ведущая популярных рубрик «Общественная приемная», «Юридическая консультация», «Дети войны» и ряда других. В коллективе ее ценили за доброе сердце, готовность при необходимости в любой момент прийти на помощь товарищу.

Самарское областное отделение Союза журналистов России, редакция «Самарской газеты» искренне скорбят по поводу кончины Татьяны Марченко и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Светлая память о Татьяне Ивановне навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание состоится в среду, 27 апреля 2022 года, по адресу: улица 22-го Партсъезда, дом №173А, квартира №47.