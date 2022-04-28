Стартовала подготовка к Фестивалю «Пресса-2022″. На этой неделе начался прием заявок.

На первом оргсобрании, посвященном Фестивалю, представители оргкомитета рассказали собравшимся об особенностях проведения Фестиваля и правилах участиях. Также состоялось распределение площадок Фестиваля. О своем намерении принять участие в Фестивале «Пресса-2022» сообщили более 20 СМИ. Прием заявок продолжается.

Фестиваль «Пресса-2022» пройдет в Самаре 28 мая на территории Струковского сада. Это будет 27-ой Фестиваль по счету. Главная тема – «Год культурного наследия народов России». Организаторы Фестиваля: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Администрация г.о. Самара.

Заявку на участие могут подать зарегистрированные СМИ, общественные организации, в работе которых принимают участие журналисты, пресс-службы.

Заявки принимаются по адресу: г. Самара, улица Самарская, д.179, Дом журналиста, Самарское областное отделение Союза журналистов России; с понедельника по пятницу, время приема заявок – с 10.00 до 17.00; тел. для справок 8(846) 333-65-48, 332-68-39. Электронная почта: spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru.