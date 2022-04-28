Вышел в свет девятый номер «Свежей газеты. Культуры» .

Центральный материал номера — интервью министра культуры Самарской области Татьяны Мрдуляш: «Моя цель как министра – сделать жизнь самарских жителей лучше, через их взаимодействие с культурой». Большое, на разворот, и редакция очень надеется, что наши уважаемые читатели выскажут свои мнения по поводу рассматриваемой темы. А мы, со своей стороны, постарается напечатать самые интересные.

Про взаимоотношение Культуры и Власти в номере немало. Здесь и интервью того же главного редактора издания с председателем жюри губернского фестиваля «Рожденные в сердце России» («Анатолий Майоров: «Фестиваль не погиб, силы сохранены и даже несколько приросли»); и материалы к Году культурного наследия народов России («Куклы – не игрушки…» Ольги ГОРОДЕЦКОЙ и «Будущее парка Дружбы Народов»).

*** Но главное событие минувшего периода все-таки – празднование юбилеев Самарского художественного музея (125-летие коллекции и 85-летие существования музея как отдельного юридического лица). Основной материал – в следующем номере, в этом же – рецензии на новые выставки в СХМ: «Окольцованные Самарской Лукой» Татьяны ПЕТРОВОЙ и «Экспрессивный портрет художника» Валентины ЧЕРНОВОЙ (о персональной выставке Владимира Булекова).

Любопытны и «Размышлизмы в День джаза» Игоря ВОЩИНИНА к грядущему общечеловеческому празднику.

*** Из других прошедших событий авторы «Свежей» отметили вечер в Доме архитектора, посвященный Международному дню охраны памятников и исторических мест («Бессмертие состоит в работе над чем-то вечным (к памятникам подойдет)»); концерты пианистки Варвары Мягковой в Самарской и Тольяттинской филармониях («Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман…» Валерии ЛОСЕВИЧЕВОЙ); пасхальные концерты в Самарской кирхе («Душа моя, ликуй и пой!» Валерии ИВАНОВОЙ); персональную выставку Виктора Норкина в галерее «Новое пространство» («Мы были с ним одним цветком» Светланы ШАТУНОВОЙ).

*** Ожидания культурных потрясений отложим до конца апреля – первой декады мая: в Самаре завершается фестиваль «Волжские театральные сезоны»; к нам приезжает «Золотая Маска» с двумя спектаклями; Валерий Гергиев в рамках традиционного Пасхального фестиваля. Ждем на гастроли Белорусский государственный молодежный театр. Об этом и еще о 34-х событиях – на полосах «Что делать в свободное от чтения «Свежей газеты. Культуры» время». И не забывайте ходить в кино. Даже в такое трудное время. Наши рекомендации от киноритика Вадима КУЗНЕЦОВА – «Сядь за руль моей машины».

*** Палитра творческих портретов «Свежей» как всегда многообразна. Интервью, которое Юлия ШУМИЛИНА взяла у народного артиста России Валерия Баринова («Давай поедем в город, где мы с тобой бывали…»).

Очерк об одной из легенд Самарского академического театра драмы имени М. Горького («Николай Засухин: незабытая забытая легенда» Татьяны ЖУРЧЕВОЙ). «Личное пространство» лучшего самарского кинооператора от Светланы ВНУКОВОЙ («Александр Назаров: «Главное – не переоценить свой вклад в киноискусство»). Монолог Валерия БОНДАРЕНКО о «звезде» Серебряного века Черубине де Габриак, 135-летие которой отмечает всё прогрессивное человечество («Калоша Серебряного века»). И «Дифирамб» Дмитрия ДЯТЛОВА преподавателю Самарского государственного института культуры Сергею Рыбину, ставшему призером I Всероссийского конкурса профессионального мастерства («Виват, музыкант!»). В этом номере мы завершаем «Литературное расследование» Владимира КИРИЛЕНКО о писателе первой половине ХХ века Родионе Акульшине («Не могу уважать Вас за Вашу постоянную двуличность…»).

В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – писатель XIX века Михаил Васильевич Авдеев.

*** В семействе «лонгридов» – культурологическое эссе Юрия РАЗИНОВА «Болтовня и красноречие», «сказочка» Зои КОБОЗЕВОЙ «Кризис среднего варвара», «лекция» «декана» «Факультета ненужных вещей» Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА «Кони на балконе» и «сравнительное мифологоведение» от Леонида НЕМЦЕВА – «Воскресшие боги».

*** На полосах «Культура и Слово» – аналитическая статья Сергея ГОЛУБКОВА «В потоке слухов и ситуативных эмоций…» о «массовых настроениях россиян в годы войны и революции (1914–1918)»; рецензия Константина ПОЗДНЯКОВА «Остаточные явления» на дебютную книгу кинорежиссера Паоло Соррентино «Правы все»; фантазия Германа ДЬЯКОНОВА «Что вы НЕ читаете, мой принц?» из цикла «Книги имеют свою судьбу». Татьяна РОМАНОВА знакомит с «Ключевыми словами текущего момента». И, безусловно, «Книжная полка» новинок non fiction с уголком издательского дома «Бахрах-М».

*** И читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

*** С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по адресам: http://sjrs.ru/news/1898/

Автор — Виктор Долонько, главный редактор издания.