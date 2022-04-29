Души Цвета Покажем: Творческая арт-терапия для детей с ОВЗ

Благотворительн­ый фонд «Источник Ве­ры» реализует проект «Души цвета покажем» с использованием гранта Фонда президентских грантов.

Этот проект создавался для детей с диагнозом ДЦП дошкольного и младшего школьного возраста.

За время его существования в фонд обратились множество родителей с просьбой принять детей с ограниченными возм­ожностями здоровья подросткового периода. Организация включила в проект несколько детей от 12+. Но за короткий период времени стало ясно, что для таких детей нужны свои отдельные творческие мастер-классы с терапевтическими уклоном.

Во-первых, детям в возра­сте от 12+ уже не интересно с детьми младшего возраста, во-вторых, не подходит тематика занятий, в-третьих, потенциал детей 12+ имеет более широкие возможности, и к ним можно применить больше различных методик, в-четвертых, к детям подросткового периода необходим особый подход, поэтому в проекте предусматривается работа художника арт-терапевта.

Благодаря гранту Минэкономразвития Самарской области фонд смог реализовать данный проект и создать группу из детей с ОВЗ 12+.

Каждое занятие — это новая тема по различным творческим методикам. Встречи проходят 3 раза в неделю, из них два занятия по изобразительному искусству и одно — по предметному твор­честву. Например, ребята уже расписали стеклянные тарелочки, создали интерьерную картину с помощью гипса. Наши мастер-классы носят семейный характер, рисуют не только дети, но и родители.

Все мастер-классы имеют терапевтический эффект как для детей, так и для родителей, они помогают не только избавится от различных душевных комплексов и проблем, но и развивают индивидуальность и творческий потенциал.

Общение после мастер-класса — это отдушина, как для детей, так и для родителей, ведь порой не каждый человек поймет проблемы особых детей, а в обществе, которое близко по образу жизни, легко найти ответы на свои вопросы. Проект дарит участникам не только красочные картины, но и новые положительные эмоции, яркие впечатления, ведь искусство обладает терапевтическими свойствами, выступая как средство самовыражения, самопознания личности. А это так важно для детей и само времяпрепровождение и общение не ограничено рамками времени, ребята общаются и дружат!

Первоначально проект планировался для 30 детей и 30 родителей, но видя наши информационные посты о проекте, в фонд «Источник веры» обратились более 30 родителей. Сейчас в проекте участвуют 33 подростка и 33 родителя.