Уважаемые коллеги, приглашаем вас на День поминовения журналистов.

Дата: 12 мая 2022 г., четверг

с 11.40 — сбор СМИ

в 12.00 — начало службы

Место проведения мероприятия — Троице-Сергиев храм (г. Самара, Академический переулок, 1-а).

По многолетней традиции в храме на поминальную службу соберутся родственники, друзья, коллеги ушедших от нас журналистов.

Аккредитация по тел.:

8(846) 332-68-39 – Елена Абкина, руководитель пресс-службы СООСЖР;

8(846) 332-02-72 – Настасья Ходоренко, пресс-секретарь.

E-mail: spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru