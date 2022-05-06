Уважаемые коллеги, приглашаем вас на День поминовения журналистов.
Дата: 12 мая 2022 г., четверг
с 11.40 — сбор СМИ
в 12.00 — начало службы
Место проведения мероприятия — Троице-Сергиев храм (г. Самара, Академический переулок, 1-а).
По многолетней традиции в храме на поминальную службу соберутся родственники, друзья, коллеги ушедших от нас журналистов.
Аккредитация по тел.:
8(846) 332-68-39 – Елена Абкина, руководитель пресс-службы СООСЖР;
8(846) 332-02-72 – Настасья Ходоренко, пресс-секретарь.
E-mail: spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru