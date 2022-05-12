В Самаре, в Троице-Сергиевом Храме, прошло богослужение в память об ушедших журналистах губернии.

Согласно сложившейся традиции, заложенной Самарским областным отделением Союза журналистов России и Архимандритом Георгием (Шестуном), на службе собрались сотрудники редакций различных изданий, телерадиокомпаний Самарской области, ветераны журналистики, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов.

День поминовения дает возможность помянуть ушедших товарищей, вспомнить прошлое, поговорить о профессии, поддержать друг друга.

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов:

– Еще Цицерон говорил: «Жизнь мертвых продолжается в памяти живых». Именно поэтому мы чтим память ушедших от нас товарищей. Это значимо и для молодых журналистов, которые видят наше отношение к каждому коллеге. И это главное. Мы вспоминаем всех, кто имел отношение к нашей профессии. Неслучайно инициатором этого мероприятия стал Архимандрит Георгий (Шестун), член Союза журналистов России. Первое богослужение провел именно он. Двадцать шесть лет назад мы начали эту традицию и продолжаем ее по сей день.

На сегодня в «Скорбном списке» областного Союза журналистов 506 имен. Для журналистского сообщества это не просто список – за каждым именем стоит личность, профессионал своего дела.

В память об ушедших коллегах областным Союзом журналистов учреждены ежегодные именные премии: «С открытым забралом» имени Валерия Иванова, «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой, «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова, «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой; проводятся конкурсы – «Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы», «Областной профессиональный конкурс журналистских коллективов имени Павла Гроссмана», региональный журналистский конкурс «Общество и полиция – вместе легче» памяти Нины Суглоб.

В этом году День поминовения журналистов будет 26-ым по счету.

За последний год (с мая 2021 год по май 2022 год) мы простились с 21-м нашим коллегой. Нас покинули: Брешенкова Людмила Петровна, Ишина Светлана Геннадьевна, Кандауров Юрий Александрович, Кожин Борис Александрович, Коровина Антонина Кузьминична, Литвинцева Ольга Михайловна, Марченко Татьяна Ивановна, Моховикова Людмила Леонидовна, Муратов Александр Игнатьевич, Орешкин Александр Васильевич, Павлова Марина Васильевна, Павлухина Галина Михайловна, Петров Александр Дмитриевич, Петрова Зоя Сапиюлаевна, Сахаров Юрий Петрович, Садовникова Валентина Кузьминична, Сеглина Зинаида Исаковна, Суглоб Нина Ивановна, Шаврин Анатолий Александрович, Яковлев Олег Григорьевич.

Вечная память товарищам!