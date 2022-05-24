Уважаемые коллеги!

Приглашаем на открытие выставки «Перекрестки».

Открытие состоится 26 мая 2022 г., в 18:00.

Адрес: Выставочный зал СРО Союза художников России

(г. Самара, ул. Молодогвардейская, 209. )

26 мая в выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России состоится открытие выставки «Перекрестки».

Выставка «Перекрестки» – своеобразный творческий батл портретистов, отважившихся сопоставить разные виды искусств в изображении человека.

Организаторы проекта: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарское региональное отделение Союза художников России, Фотообъединение областного Союза журналистов.

Вниманию посетителей будет представлено творчество самарских фотографов, художников, скульпторов.

В числе авторов такие маститые художники как Рудольф Баранов, Вадим Сушко, Евгений Горовых, Вячеслав Бакумов, Леонид Шерешевский и другие мастера живописи.

Искусство фотографии представят 12 фотографов из Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Аккредитация СМИ по E-mail: spress@samtelecom.ru или по телефонам:

8(846) 332-68-39, 8-917-159-00-20 – Елена Абкина, руководитель пресс-службы СООСЖР;

8(846) 332-02-72, 8-937-654-90-62 – Анастасия Ходоренко, пресс-секретарь.

сайт: www.sjrs.ru

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