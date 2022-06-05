Фестиваль «Пресса-2022″ состоялся!

4 июня в Струковском саду состоялся XXVII Фестиваль журналистики – «Пресса-20122». Фестиваль был посвящен Году культурного наследия народов России. Организаторами мероприятия выступили Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.

В празднике приняли участие ведущие средства массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. Участниками фестиваля стали также ведомственные, студенческие и национальные издания, представители школьных СМИ.

По традиции открытие фестиваля прошло на главной площадке, у памятника Максиму Горькому. Символично, что церемония началась с выступления самодеятельного народного коллектива «Ивушки», приехавшего на Фестиваль из Кинельского района. Затем вышел на сцену губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

– Я очень рад, что в этом году фестиваль посвящен Году культурного наследия народов России. Хочу поблагодарить и организаторов, и наши замечательные коллективы, которые украсили этот праздник многообразием народов самарской земли – люди разных национальностей, объединенные общей родиной, традициями, братским отношением друг к другу, заветами предков. Уверен, что это единство мы пронесем через века и передадим новым поколениям юных граждан страны, – сказал Глава региона.

С ответной речью выступила секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова. Она поблагодарила руководителя региона за открытость и всестороннюю поддержку профессионального сообщества и отметила, что все эти годы журналисты и жители самарской губернии всегда были вместе. «Времена сейчас непростые. Но мы всегда рядом, готовы честно и открыто говорить о происходящих событиях… Так было, так есть, и, я уверена, так будет всегда», – подчеркнула Ирина Цветкова.

По традиции на Фестивале прошло награждение работников СМИ. За большой вклад в развитие средств массовой информации Самарской области почетной грамотой Губернатора Самарской области награждены: фотокорреспондент редакции газеты «Волжская коммуна» Самарского областного вещательного агентства Юлия Рубцова, главный редактор газеты «Шенталинские вести» Расиня Хайдарова. Поощрены благодарностью губернатора Самарской области заместитель главного редактора газеты «Волжская коммуна» Самарского областного вещательного агентства Игорь Борисов, редактор службы производства и выпуска программ телевидения ВГТРК ГТРК «Самара» Татьяна Завалько, корреспондент 1 категории службы информационных программ телевидения ВГТРК ГТРК «Самара» Вероника Тивикова, режиссер телевидения службы производства и выпуска программ телевидения ВГТРК ГТРК «Самара» Екатерина Уварова.

Текущий 2022 год отличается обилием круглых дат и юбилеев: ТК «Тольятти 24» отметил 5-летие, 30 лет — «Радио-Самара-Максимум», 115 лет в октябре исполнится газете «Волжская коммуна», «Радио России — Самара» отмечает 95-летие. И это было отмечено во время церемонии открытия фестиваля и встречено аплодисментами зрителей.

Тема праздника – «Год культурного наследия народов России» – успешно была отражена на всех площадках, работавших на фестивале. Каждое СМИ к ее раскрытию подошло творчески, продумав заранее сценарии и состав выступающих. В этот день можно было видеть целый калейдоскоп оригинальных номеров и выступлений. Свое творчество представляли профессиональные и самодеятельные коллективы, мастера народных ремесел.

В работе фестиваля приняли участие более двадцати площадок. Своими оригинальными программами развлекали гостей площадки ТК «Самара ГИС», ГТРК «Самара», ТК «Скат», ТК «Тольятти 24», объединенная площадка ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство», Самарский филиал Медиагруппы «Комсомольская правда», а также площадки печатных СМИ: «Самарская газета», «Аргументы и факты в Самаре», «Трудовая Самара», «Социальная газета», газета «Право» ГУ МВД по Самарской области, газета «Тюрьма и воля» УФСИН по Самарской области, «Социальная газета», журналы «Самара и Губерния», а также районные СМИ. Новое поколение журналистов представлял студенческий пресс-центр Самарского университета и Первое молодежное объединение «РеДа!кция» Губернатора Самарской области.

На площадках выступали музыкальные, народные коллективы. Посетители парка с удовольствием участвовали в конкурсах, викторинах и интерактивных развлечениях. В течение дня в парке работали фотовыставки, проводились розыгрыши призов, благотворительные акции.

По итогам фестиваля дипломами победителей были награждены 7 участников: Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания «ГТРК «Самара», Самарский филиал Медиагруппы «Комсомольская правда», ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство, телеканал «Самара-ГИС», газета «Право» и телепередача «Самарская полиция. Закон и порядок» Государственного управления МВД России по Самарской области, еженедельник «Аргументы и факты в Самаре», издание «Самарская газета», издание Общественного совета при УФСИН по Самарской области «Тюрьма и воля».

Дипломами лауреатов фестиваля «Пресса-2022» награждены информационный центр «Междуречье» (Кинельский район), районные муниципальные издания «Рабочая трибуна» (г.о. Отрадный), газета «Степной маяк» (Большечерниговский район) и «Похвистневский вестник» (г.о. Похвистнево), телеканалы «Тольятти 24» и «СКАТ», областной журнал «Самара и Губерния» и Международный творческий проект «ArtГОРОД», издание «Социальная газета», газета «Трудовая Самара», пресс-центр Самарского университета и Первое молодёжное медиа объединение «РеДА!кция» Губернатора Самарской области.

Всем участникам фестиваля были вручены сертификаты на получение подарков, предоставленных компанией «Балтика», многолетнего спонсора фестиваля.

Читайте подробности, смотрите фотоотчеты в следующих публикациях на сайте sjrs.ru и в группе ВК «Союз журналистов-Самара»