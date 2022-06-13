В Самаре, в Доме журналиста, состоялась пресс-конференция с руководством драматического театра «Колесо». Итоги театрального сезона и творческие планы на будущее. Яркие премьеры и презентации новых спектаклей. Чем порадует зрителей театр «Колесо» в юбилейном, 35 сезоне?

Об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции с руководством Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова в конференц-зале Дома журналиста.

В качестве спикеров выступили:

— Наталья Дроздова, народная артистка России, художественный руководитель Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова.

— Ирина Цветкова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, член Попечительского совета Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова.

— Вадим Романов, заслуженный артист России, режиссер (г. Санкт-Петербург), один из учеников Глеба Дроздова.

— Марк Гевянт, народный артист России, композитор, председатель Самарской организации Союза композиторов РФ.

— Александр Игнашов, кандидат филологических наук, драматург, заведующий литературной частью Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова.

— Юлия Петренко, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО «Тольяттиазот».

Подробности в новостных сюжетах на ГТРК «Самара», на ТК «Губерния», «Тольятти-24″, «Самара ГИС», а также

https://samara.aif.ru/culture/novye_prochteniya_i_istoriya_goroda_teatr_koleso_gotovitsya_k_yubileyu

https://tvtogliatti24.ru/news/9-iyunya-sostoyalas-press-konferencii-s-rukovodstvom-tolyattinskogo-dramaticheskogo-teatra-koleso/