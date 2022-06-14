Журналисты приняли участие в инфотуре «Святыни Самарского края»

Департамент туризма министерства культуры Самарской области реализует новый проект «Святыни Самарского края», нацеленный на продвижение духовно-просветительского туризма в регионе. На прошлой неделе состоялся комплекс мероприятий, одним из которых стало посещение представителями СМИ храмов Тольяттинской епархии. Поддержку проекту оказало Самарское областное отделение Союза журналистов России, приобщившее к турам представителей СМИ.

Одним из значимых мероприятий является организация и проведение на территории Самарской области ознакомительных информационных туров. В течение 4-х дней, с 7 по 10 июня, в маршруте паломнического инфотура – святыни Самарского края. Это самарские храмы, восстанавливаемый Покровский Чагринский монастырь в п. Кировский Самары, Иверский женский монастырь Самары, Троицкий женский монастырь и источник Божией Матери «Избавительница от бед» с. Ташла, Свято-Вознесенский мужской монастырь и храмы в Сызрани, святой источник в Кашпире.

На территории Тольяттинской епархии паломники посетили восстанавливающийся храм во имя святых бессребренников Космы и Дамиана в селе Мусорка, Воскресенский мужской монастырь, Преображенский кафедральный собор и домовый храм Трёх святителей в Поволжской академии образования и искусств в Тольятти. По благословению епископа Тольяттинского и Жигулёвского Нестора участников инфотура встречали священнослужители.

Космо-Дамиановский храм расположен на территории будущего паломнического центра в сёлах Мусорка и Ташла Ставропольского района. Паломников встретил настоятель протоиерей Олег Анучин. Он показал храм 1905 года постройки, который находится в стадии реконструкции.

Далее паломники переместились в Воскресенский мужской монастырь. Монастырь на берегу Жигулёвского моря основан 25 лет назад, но зданиям, в которых обустроены домовые храмы и братские келии, более 120 лет.

Они включены в реестр памятников истории регионального значения, так как являются единственными сооружениями старого Ставрополя, не перенесёнными на новое место в связи с затоплением города при строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции в 50-х годах прошлого столетия. Путешественников встретил наместник монастыря архимандрит Гермоген. Он рассказал историю обители и о её святынях. Священник показал монастырские храмы.

Затем участники инфотура переехали в Преображенский кафедральный собор Тольятти. Экскурсию по собору провёл руководитель миссионерского отдела Тольяттинской епархии, ключарь Преображенского кафедрального собора Тольятти иерей Виталий Коршунов. В этом году, 19 августа, исполняется 20 лет со дня великого освящения собора. Священнослужитель рассказал историю строительства собора и о замысле архитектора Д. Соколова и его соавтора, почётного настоятеля протоиерея Валерия Марченко, – передать в архитектуре (как в экстерьере, так и в интерьере) смысл Преображения Господня на горе Фавор. Отец Виталий рассказал о проекте, который реализуется в настоящее время в Тольяттинской епархии при поддержке Фонда Президентских грантов – «Виртуальные туры по храмам Тольяттинской епархии». Проект будет способствовать продвижению духовно-просветительского туризма в Самарской области. Виртуальные туры размещены на официальном сайте Тольяттинской епархии в разделе «Храмы и монастыри».

По окончании экскурсии участники экскурсии поделились впечатлениями, смысл которых был один: как богата Самарская земля святынями, каждая из которых уникальна.

Завершилось паломничество в этот день посещением домового храма Трёх святителей Поволжской академии образования и наук Тольятти. Участники инфотура узнали о системе непрерывного гуманитарного и православного образования в г. Тольятти: Православной классической гимназии, Гуманитарном колледже, Поволжской академии образования и искусств.

Исполнителями проекта являются АНО «Центр социально значимых проектов «Потенциал» и «туроператор ООО «Профцентр-Самара».

По материалам сайта «Тольяттинская епархия»: https://tltepar.ru/novosty/2022/06/tolyattinskaya-eparkhiya-v-proekte-svyatyni-samarskogo-kraya.html .

Автор фото — Елена Абкина.

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