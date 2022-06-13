Я б в редакторы пошел!

Самарское областное отделение Союза Журналистов России согласовало с Департаментом образования администрации города Самары совместный план по профессиональной ориентации среди воспитанников городских лагерей дневного пребывания. 9 июня состоялась первая встреча журналистов с ребятами из детского лагеря дневного пребывания при Центре дополнительного образования «Экология детства», расположенного на проспекте Карла Маркса, 10.

Сорок мальчишек и девчонок от восьми до тринадцати лет на час стали редакторами разовых выпусков самодеятельных газет. Под руководством опытных журналистов они разрабатывали макеты страниц, придумывали названия своим газетам, делали наброски заметок про родной город, про лагерь, про своих воспитателей и вожатых. И, что немаловажно, в правом нижнем уголке газетной полосы каждый поставил свою фамилию как редактор! Активное участие в общей работе принимали педагог-организатор Марина Кечаева, вожатый Андрей Зуев, помощник вожатого Екатерина Масленникова и другие сотрудники Центра. Деловая игра «Мы выпускаем газету» захватила всех!

- Сегодняшнее мероприятие – это первое из тех, что согласованы на уровне секретаря Союза журналистов России, председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирины Владимировны Цветковой и заместителя главы администрации города Самара, руководителя Департамента образования Ильи Дмитриевича Осипова,- рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра дополнительного образования «Экология детства» Светлана Валерьевна Терентьева. – Мы очень рады, что цикл наших мероприятий «Мир профессий – путь в будущее» пополнится выступлениями настоящих профессионалов журналистики.

В течение месяца самарские журналисты проведут занятия «Профессия – журналист!» также в Центре дополнительного образования «Лидер» на проспекте Карла Маркса, в Центре эстетического воспитания на улице Фрунзе и в Центре «Подросток» в школе № 26.

- Мы даже представить себе не могли , что девчонки и мальчишки , в том числе те, что совсем недавно вышли из детсадовского возраста, продемонстрируют феноменальную выдумку, удивительную сообразительность и невесть откуда проявившуюся приверженность газетному делу, — рассказывает председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России Александр Лаврик, координатор проекта «Профессия – журналист!». – Мы видим, что Департамент образования в полной мере заботится о формировании у детей правильного представления о профессиях строителя, станочника, врача и т.д., в том числе и журналиста. Мы убедились, что наши дети чрезвычайно талантливы, ответственны и добросовестны, когда взрослые учат их настоящему делу серьезно, без скидок на возраст.

Активисты Совета ветеранов журналистики в течение последних лет регулярно выступают в школах, библиотеках, в различных детских учреждениях с беседами о профессии, рассказывают о самарских журналистах и местных СМИ, об их вкладе в социально-экономическое развитие Самарской области.

Текст, фото — Александр Лаврик, Лариса Лаврик.