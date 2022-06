Июньский номер «Свежей газеты. Культуры»

Вышел в свет двенадцатый номер «Свежей газеты. Культуры» (№ 12, от 09.06.22 г.).

Понадобился лишь легкий намек на лето, чтобы город-курорт распушил свои фестивальные перья и обрушил на «жителей и гостей губернской столицы» ливень всевозможных событий. Программы этих событий обещают нам встречу даже с высоким искусством, но порой – увы… И виной тому совсем не Творцы, а уездная наша публика. Вернее, даже не публика, а как это у Шварца – «лучшие люди города».

Вот не мог не написать этот короткий, но совершенно искренний абзац, а уже жду нареканий в умничаньи и нарушении правил «культурной журналистики». Обещаю постараться поглупеть и вписать себя в частокол инструкций, но я же был свидетелем того, о чем пишу. И я так думаю. И думаю не один, а с авторами нашей газеты – иногда споря с ними в частностях, но практически всегда соглашаясь в главном.

А теперь – по порядку.

Наиболее громкое событие обозреваемого периода – традиционный Фестиваль прессы на своем обычном месте – в Струковском саду. Произошло оно в минувшую субботу. Но поскольку «Свежая» – не совсем газета, это позволяет авторам вначале некоторое время подумать, а уж затем – высказываться. И мы ограничились вступлением к репортажу («Мы вместе!» Елены ШИШКИНОЙ), чтобы в следующем номере напечатать его основную часть.

У фестиваля «Пусть всегда будет детство» – пусть и не очень впечатляющее название – неудачный многосмысленный оммаж песне на стихи Льва Ошанина, в одном из этих смыслов прочитывается гимн инфантилизму – но с потрясающими перспективами! И потому – дифирамб идее в тексте с говорящим названием «Самара прирастает «Созмультфильмом», а студия – Самарой».

Удачный, на мой взгляд, фестивальный дебют – «Музыкальная экспедиция» виолончелиста Бориса Андрианова со товарищи и примкнувшие к ним самарские музыканты, в рамках которой за четрые дня было дано 9 (!) концертов на разнообразных (ландшафтных в основном) площадках Самары, Тольятти и Жигулевска («Самарская страница «Музыкальной экспедиции» Анны ЛУКЬЯНЧИКОВОЙ).

Оправдал наши ожидания новокуйбышевский театральный «ПоМост» («Браво, фестиваль!» Галины ТОРУНОВОЙ).

Состоялась долгожданная встреча самарцев с прижизненно легендарным Теодором Курентзисом. Воздержусь от спойлеров – не буду лишать вас удовольствия от чтения блестящей аналитической статьи Дмитрия ДЯТЛОВА «Всевластна смерть…»

Приезд Юрия Башмета с Академией, «Новой Россией», Константином Хабенским и целой труппой оперных певцов в Самару и Новокуйбышевск в июне 2022-го тоже потребовал от нас публикации «с продолжением». В этом номере – «Приношение Юрия Башмета» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ.

И это только начало фестивального лета»! На очереди – XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» в тольяттинском «Дилижансе», «Диалог поколений» Дениса Мацуева в Самарской филармонии и СамФест – кузен «Рока над Волгой» на стадионе «Солидарность. Самара. Арена».

И это только те, кто рискнул именовать себя фестивалями. О них и о других грядущих в июне событиях на газетных полосах «Что делать».

Но не только фестивалями запомнились минувшие с нашего расставания две недели. В Музее Актуального Реализма открылась выставка плакатом московского художника и дизайнера Бориса Добровинского («Черное на белом, красное на черном» Инны БУРОЙ). В Выставочном зале Союза художников на Молодогвардейской – выставка портретов, живописных, графических и фото («На самарских перекрёстках» Светланы ШАТУНОВОЙ). В галерее «Виктория» – Мake it till you fake it («Делай это, пока не сымпровизируешь») («Искусство по инструкции» Ильи САМОРУКОВА).

На театральных подмостках – гастроли Белорусского государственного молодежного театра («Самарская область + Беларусь. Дело за театрами» Антонины КАМЕНЕВОЙ), премьеры в тольяттинском ТЮЗе «Дилижанс» («Эти странные итальянские дендрофилы» Вячеслава СМИРНОВА) и Тольяттинском театре кукол («Выдумка не соответствует вымыслу» Вячеслава СМИРНОВА же).

Не забыли мы и о «Библионочи», но как и в случае с другими «сумеречными» событиями решили не «обымать необъятное», а сосредоточиться на чем-то одном, но зато побробно – «Городское собрание» в Самарской публичной библиотеке» (Зоя КОБОЗЕВА).

Интересным конференцией порадовал Тольяттинский краеведческий музей («Новые векторы музейного развития» Татьяны ТКАЧЕНКО).

Ну и не могли, конечно, не порадоваться переменам в Академическом театре драмы. Короткий и очень бородатый анекдот по поводу. К ребе за советом приходит глава большой многодетной семьи: «Я не знаю, что мне делать: работаю практически круглые сутки кроме шабата, но никак не можем избавиться от нищеты и тесноты. Что делать?» – «Купите козу». – Купил и через месяц вновь приходит к ребе: «Стало еще хуже». – «А теперь продайте козу». – На следующий же день он возвращается к ребе радостный и с благодарностью за совет: «Как же я сам не догадался!»

А что делать тем, кто никак не может отвыкнуть от онлайна? Читать и смотреть кино. А что читать и смотреть рассказывают в своих эссе и рецензиях Константин ПОЗДНЯКОВ («Высокоинтеллектуальный роман»), Илья САМОРУКОВ («Встречи с призраками»), Герман ДЬЯКОНОВ («Великий разъединитель»). Можете сделать рейд по нашей «Книжной полке».

А можете восполнить изрядно потускневшие ряды самарских кинотеатров своим собственным – домашним (и посмотреть, к примеру «Американскую предательницу», о которой пишет Вадим КУЗНЕЦОВ).

У этого номера – две главные персоны, два юбиляра – практически дуайен самарского журналистского корпуса Александр Барышев («Александр Барышев – человек, сохранивший способность удивлять» Светланы ВНУКОВОЙ) и прима СамАрта Ольга Агапова («Давайте восклицать, друг другом восхищаться…» Татьяны ЖУРЧЕВОЙ).

На страницах «Память Культуры» в этом номере – главный специалист Центрального государственного архива Самарской области Ольга ЗУБОВА с архивными разысканиями «Самарский американец», актуальные размышления Аркадия СОЛАРЕВА о времени «запасной столицы» – «Этих сводок ждали миллионы» – и очередная главка в формирующейся энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни». На это раз его герой – драматический актер Владимире Кригер.

А на «сладкое» – «лонгриды» и изящные миниатюры авторов «Свежей»: монолог Валерия БОНДАРЕНКО «На повестке дня – одержимость»; сказочка Зои КОБОЗЕВОЙ «На маленьком плоту к большому пароходу».

«На той стороне реки» – тема очередной лекции на «Факультете ненужных вещей» Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА. Леонид НЕМЦЕВ размышляет о «Русском духе в центре «Зеркала»».

Гоголиаду Анны СИНИЦКОЙ продолжает очерк «Гоголь и Царь-пушка». А автор рубрики «О языке» Татьяна РОМАНОВА напоминает, что «Дом – такое простое слово».

Разрешить культурологические нестыковки в современной науке берется Герман ДЬЯКОНОВ («Что было, что будет, чем сердце успокоится…» и «Шесть квинтильонов девятьсот пять квадрильонов…»).

Читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

Автор текста — Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры».