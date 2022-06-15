Приглашаем на пресс-конференцию «Большие гастроли»!

16 июня в Доме журналиста пройдет пресс-конференция «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ» c участием руководителей Долгопрудненского театра «Город» (Московская область) и Самарского Художественного Театра (СХТ).
Тема: «Гастрольные туры Долгопрудненского театра «Город» и Самарского Художенственного Театра в рамках программы Министерства культуры РФ «Большие гастроли».
Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарский Художественный Театр.
Дата проведения пресс-конференции – 16 июня 2022 г. Начало – в 13.00. Место проведения – Дом журналиста (г. Самара, ул. Самарская, д.179).
Долгопрудненский театр «Город» и Самарский Художественный Театр – участники программы «Большие гастроли», организованной Министерством культуры РФ и ФГБУК «Росконцерт».
На пресс-конференции будет рассказано о проекте «Большие гастроли», подведен итог гастрольной поездки СХТ в г. Долгопрудный, а также будет рассказано о самарских гастролях Долгопрудненского театра «Город».
Творческими планами поделятся руководители театральных коллективов, спикеры пресс-конференции:
- Скивко Олег Анатольевич – режиссер, художественный руководитель Самарского Художественного Театра.
- Набокова Алла Генриховна – основатель и ведущая актриса Самарского Художественного Театра.
- Арутюнян Жаннета Владимировна – директор Долгопрудненского театра «Город».
- Арутюнян Лаура Владимировна – главный режиссер Долгопрудненского театра «Город».
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на пресс-конференцию!
Для аккредитации необходимо подать заявку, указав Ф.И.О, название СМИ, должность, тел. контакта, адрес электронной почты. Аккредитация по электронной почте: spress@samtelecom.ru или по тел. 8(846) 332-68-39, 8-917-159-00-20.
Всех журналистов приглашаем на спектакль СХТ «Здорово, родня!» (по рассказам В.Шукшина), который состоится 16 июня в ДК Железнодорожников им. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94), начало спектакля — 18.30.