Приглашаем на пресс-конференцию «Большие гастроли»!

16 июня в Доме журналиста пройдет пресс-конференция «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ» c участием руководителей Долгопрудненского театра «Город» (Московская область) и Самарского Художественного Театра (СХТ).

Тема: «Гастрольные туры Долгопрудненского театра «Город» и Самарского Художенственного Театра в рамках программы Министерства культуры РФ «Большие гастроли».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарский Художественный Театр.

Дата проведения пресс-конференции – 16 июня 2022 г. Начало – в 13.00. Место проведения – Дом журналиста (г. Самара, ул. Самарская, д.179).

Долгопрудненский театр «Город» и Самарский Художественный Театр – участники программы «Большие гастроли», организованной Министерством культуры РФ и ФГБУК «Росконцерт».

На пресс-конференции будет рассказано о проекте «Большие гастроли», подведен итог гастрольной поездки СХТ в г. Долгопрудный, а также будет рассказано о самарских гастролях Долгопрудненского театра «Город».

Творческими планами поделятся руководители театральных коллективов, спикеры пресс-конференции:

Скивко Олег Анатольевич – режиссер, художественный руководитель Самарского Художественного Театра .

. Набокова Алла Генриховна – основатель и ведущая актриса Самарского Художественного Театра.

– основатель и ведущая актриса Самарского Художественного Театра. Арутюнян Жаннета Владимировна – директор Долгопрудненского театра «Город».

– директор Долгопрудненского театра «Город». Арутюнян Лаура Владимировна – главный режиссер Долгопрудненского театра «Город».

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию!

Для аккредитации необходимо подать заявку, указав Ф.И.О, название СМИ, должность, тел. контакта, адрес электронной почты. Аккредитация по электронной почте: spress@samtelecom.ru или по тел. 8(846) 332-68-39, 8-917-159-00-20.

Всех журналистов приглашаем на спектакль СХТ «Здорово, родня!» (по рассказам В.Шукшина), который состоится 16 июня в ДК Железнодорожников им. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94), начало спектакля — 18.30.