С 22 по 28 сентября 2022 года в Сочи пройдёт XXVI Форум современной журналистики «Вся Россия-2022» (12+), в котором традиционно участвуют журналисты из всех регионов России и многих стран мира.

В рамках программы Форума состоятся встречи с известными журналистами, экспертами в области медиаиндустрии, пройдут мастер-классы, круглые столы, дискуссионные клубы.

Как всегда, будут работать выставочный центр и телевизионная гостиная.

Состоятся церемонии награждения победителей Конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение, Профессионального творческого конкурса Форума современной журналистики, дипломантов Конкурса журналистских материалов, посвящённых городу-курорту Сочи.

Форум пройдёт в гостинице «Жемчужина», расположенной по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская, 3.

Торжественная церемония открытия Форума запланирована на 23 сентября, закрытия — на 27 сентября 2022 года.

Условия участия в Форуме:

— проживание в номере Стандарт 1-местный – 8500 руб. в сутки (включая НДС 20%);

— проживание в номере Стандарт 2-местный – 5500 руб. в сутки (включая НДС 20%) с каждого участника.

В стоимость проживания входит трехразовое питание.

— доплата за размещение с ребенком до 4 лет без предоставления места – бесплатно (питание не входит)

— доплата за размещение с ребенком с предоставлением дополнительного места в номере от 4 до 10 лет – 1600 руб., старше 10 лет – 2700 руб. в сутки, включая завтрак, дополнительно оплачивается обед – 1100 руб., ужин – 1000 руб. (для детей от 3 до 10 лет: обед — 550, ужин – 500)

Кроме того, каждый участник оплачивает аккредитационный взнос в размере 9500 руб. (в т.ч. НДС 20%).

Проезд участников к месту Форума – за счёт участников.

Заявки (приложение 1) на участие принимаются по e-mail: 84956372395@mail.ru до 9 сентября 2022 г.

Возможна оплата за наличный расчёт только в Москве в бухгалтерии СЖР.

ВНИМАНИЕ: Заселение участников Форума «Вся Россия — 2022″ с 22 сентября с 15.00

Количество номеров ограничено.

Подробности на сайте Союза журналистов России: https://ruj.ru/news/xxvi-forum-sovremennoi-zhurnalistiki-vsya-rossiya-2022-17921