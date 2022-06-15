12 июня в Самаре на Волге прошел парад акваменов

В Самаре на Волге прошел парад акваменов.

Цель мероприятия — популяризация водных видов транспорта на р. Волга. Организаторы постарались привлечь все виды водного транспорта!

Формат мероприятия включал в себя развлекательное шоу на острове Малибу (55 буй) и парад водной техники.

Парад стартовал от 54 буя и двигался в низ по течению доходит до траверзы пивзавода и возвращается вверх по течению к острову Малибу (остров Голодный). По предварительным подсчетам, в параде приняло участие более 130 единиц техники. Здесь были и парусные яхты, и гадроциклы, легкомоторные лодки, крупные яхты, платформы. В небе закладывали виражи самолеты-амфибии. В этот же день состоялись городские соревнования по парусному спорту «Открытие сезона», организатором которого выступила Федерация парусного спорта г.Самары. Информационную поддержку соревнованиям оказало Самарское областное отделение Союза журналистов России.