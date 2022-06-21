В Доме журналиста наградили победителей конкурса «Казачество Самарской области 2021»

В Самарской области были подведены итоги Конкурса журналистских работ «Казачество Самарской области 2021». В Доме журналиста 17 июня состоялось награждение победителей и призёров.

Конкурс инициированный Самарской региональной культурно-просветительной общественной организацией «Ассамблея народов Самарской области» и Самарской казачьей общественной казачьей организацией «Самарское казачье землячество» проходит с 2019 года. Информационную поддержку конкурсу оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Задача конкурса — привлечение общественности к сотрудничеству с казачьими организациями через средства массовой информации (СМИ).

По итогам конкурса места распределились следующим образом:

Номинация «Лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных международных, иностранных, федеральных и региональных средствах массовой информации в 2021 году».

1 место – Козак Юлия, газета «Красная звезда».

2 место – Биджанов Кирилл, еженедельник «Самарское обозрение»

3 место – решено не присуждать.

Номинация» Лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных средствах массовой информации городских округов и сельских муниципальных районов Самарской области в 2021 году».

1 место – Суглоб Нина Ивановна, газета «Волжские вести» (г.о. Сызрань), посмертно.

2 место – Келасьева Светлана, «Самарская газета».

Номинация «Лучшая публикация о казачестве Самарской области в телевизионных передачах и радиопередачах в 2021 году».

1 место – Христенко Ольга Александровна, ГТРК «Самара»,

2 место – телерадиокомпания «Звезда».

3 место – решено не присуждать.

Номинация «Лучшая публикация о казачестве Самарской области на интернет порталах и сайтах в 2021 году».

1 место – информационный портал о дружбе народов «ВСЕ МЫ –РОССИЯ!».

2 место – сайт сетевого издания «Информационное агентство СОВА».

3 место – сайт Самарского окружного казачьего общества.

Номинация «Лучшая публикация о казачестве Самарской области в интернете в социальных сетях, блогах и живых журналах в 2021 году».

1 место – личная страница ВКонтакте Чертыковцева Александра Григорьевича.

2 место – личное страница ВКонтакте Нестерова Павла Анатольевича.

3 место – личная страница ВКонтакте Коровина Павла Анатольевича.