8 июля — премьера мультфильма «Илья Муромец глазами наших детей»

8 июля в Самаре, в зале № 12 ТРЦ «Амбар», состоится премьера мультипликационного фильма «Илья Муромец глазами наших детей» и откроется выставка “Души Цвета Покажем”.

Организатор мероприятия — Благотворительный фонд “Источник Веры”, участник и лауреат Акции «Благородство», — оказывает поддержку детям с диагнозом ДЦП!





Фонд “Источник Веры” создал творческий проект “Души Цвета Покажем”, основные цели которого это: вывести ребенка-инвалида из изоляции, расширить его возможности для общения, новых знакомств и приобретения новых навыков; раскрыть внутренний мир ребенка, создать условия к самовыражению через искусство. Информационный партнер проекта — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Благодаря грантовой поддержке организованы еженедельные творческие мастерские, в которых дети с ДЦП могут реализовать свои способности и таланты под чутким руководством профессиональных художников, с помощью тьюторов и помощников. На протяжении года участники проекта создавали мультипликационный фильм: лепили фигуры, декорации, озвучивали, монтировали! И все это делали дети с ограниченными возможностями здоровья при поддержке Фонда президентских грантов, Самарского областного художественного музея и других партнеров проекта.

В программе мероприятия:

поздравления от представителей государственных и общественных организаций,

премьера мультфильма “Илья Муромец глазами наших детей”,

творческая экспозиция картин “Души Цвета Покажем”.

Дата проведения мероприятия - 8 июля 2022, 13.00.

Место проведения мероприятия: Зал №12, Ambar Cinema, ТК Амбар

Вход свободный!

Приглашаем СМИ на мероприятие!

В числе приглашенных гостей: Азарова Эллина Вячеславовна, министр культуры Самарской области Татьяна Павловна Мрдуляш, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Воробьева Регина Алексеевна, глава г.о. Самара Лапушкина Е. В., председатель Думы г.о. Самара Дегтев А. П., директор Самарского областного художественного музея Шахматова А. Л., Глава Ленинского района Бондаренко Е. Ю., руководитель Управления по делам инвалидов Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Качелин В. И., основатель журнала “GL” Суркова О. И., президент Всемирной Федерации Фудокан каратэ-до, заслуженный работник физической культуры Самарской области, председатель общественного совета по развитию физической культуры и спорта при Министерстве спорта Самарской области, почетный президент Федерации бокса Самарской области, обладатель 5-го дана Фудокан каратэ-до Королев А.А. и другие представители государственных, общественных и коммерческих структур.