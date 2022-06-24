23 июня вышел 13-ый номер «Свежей газеты. Культуры».

Центральный материал номера, да не обидятся не меня авторы-соратники статья доктора философских наук, профессора, основателя самарской философской школы Владимира Александровича КОНЕВА «Ценностные сдвиги в культуре ХХ века и гуманитарная наука».

Это не просто глубокая и «обязательная к прочтению» статья мэтра. Это, не побоюсь, текст, без которого ошибок в понимании актуальной культурологической ситуации будет совершено значительно больше. В понимании и определении путей развития.

Локальной оценке ситуации посвящены и монолог Валерия БОНДАРЕНКО «А чой-то вы здесь делаете-то? Кино-то уже кончилось!», и «сказочка» Зои КОБОЗЕВОЙ «Вульгарная гроза», и даже ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР после знакомства с текстами не выдержал и его первополосная реплика «Сделаем уже обетования былью» – из того же огорода. Не испугали даже предупреждения доктора психологических наук Сергея БЕРЕЗИНА «Психологические знания: между бесполезностью и токсичностью» и ядовитое эссе Германа ДЬЯКОНОВА «Мадам Бовари на клеточном уровне».

Вот такая генеральная линия номера, в основе которой – аналитические тексты авторов «Свежей», опережающие, если честно, нашу актуальную действительность.

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Что же случилось за прошедшие две недели?

Прежде всего три мультижанровых события. Активизация деятельности тольяттинско-сызранских волонтеров по восстановлению из руин усадьбы Орловых-Давыдовых («Спасение утопающих памятников» Елены ШИШКИНОЙ); установка памятника Габбасу Давлетшину в Большой Глушице («Памятник башкирскому просветителю» – продолжение темы, начатой газетой в июле 2021 года) и Археологический съезд («Самара. Научный форум. Самый крупный в истории региона» – Дмитрий СТАШЕНКОВ).

Среди других событий – обещанный репортаж с фестиваля «Пресса 2022» («Одно дело, одна цель, одни принципы» Елены ШИШКИНОЙ); очередная сессия музыкальной академии («Академия Юрия Башмета» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ); книжный фестиваль «Красная площадь» с участием самарских библиотекарей и издателей («Самая читающая страна в мире» Михаила БАХРАХА); театральные фестивали, в которых Самарскую область достойно представляла новокуйбышевская «Грань» («Неопасные путешествия с «Драконом»»).

В этом номере интервью директора Тольяттинской филармонии («Лидия Семенова: «Потенциал филармонии достоин того, чтобы нас услышали жители всей области» Валерии ЛОСЕВИЧЕВОЙ) мы начинаем публикацию материалов к 30-летию концертного учреждения.

И дифирамб Валентины ЧЕРНОВОЙ – юбиляру, самарскому сценографу Наталье Хохловой («Художник, приятный во всех отношениях»).

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Еще один материал – «Загадка двух портретов» Ольги ГОРОДЕЦКОЙ – приурочен к событиям траурным: в понедельник минуло сорок дней со дня смерти Валерия Викторовича Гришко, а 14 июня чтили память Петра Сергеевича Вельяминова.

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Что вы пропустили (или чуть не пропустили) за две недели?

В Выставочном зале Союза художников открылась персональная выставка Галины Суздальцевой («Галина Суздальцева: «Творчество – чудесный и трудоемкий процесс, ленивым и равнодушным он неподвластен» Светланы ШАТУНОВОЙ), в Самарском художественном музее – фотовыставка штутгартца Клауса Рудольфа («Там, куда ты смотришь»).

В театре город состоялась премьера спектакля театра «Город» («Не про то» Галины ТОРУНОВОЙ), в самарской кирхе – концерт учеников Анны Карповой («Органный концерт для смягчения сердец» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ и Татьяны ПОБЕРЕЗКИНОЙ).

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Что делать в самое ближайшее время? В первую очередь – читать «Свежую», безусловно. Во-вторых, поддержать самарских кинематографистов в грантовом конкурсе («Дом с колокольчиками» на «Золотойтарелке»).

Сходить в Самарскую филармонию на фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» и на очередной джаз-фестиваль («Джаз на Жареном бугре» Игоря ВОЩИНИНА). Познакомиться со списком «Самарских премьер», и если познакомиться, то принять к сведению выбор Никиты НИКИТИНА в газетной эпопее «Смотрим вместе» («Варяг»).

И главное – возвращайтесь к регулярному чтению. Можно учесть рекомендации Константина ПОЗДНЯКОВА («При нем блоха жила…») и Михаила ПЕРПЕЛКИНА («Когда Толстой счастлив»). Можно вдохновиться ироническим эсер Германа ДЬЯКОНОВА и цикла «Книги имеют судьбы» («Самое бюджетное путешествие»). Можно порыться на Книжной полке».

А можно углубиться в чтение текстов наших авторов. Татьяна РОМАНОВА познакомит вас с тем, «Как говорил Петр I». Леонид НЕМЦЕВ поделится со своими представлениями с «Обыкновенным счастьем Чехова», а Дмитрий ДЯТЛОВ уведет вас в «Музыкальные сады» Тору Такемицу».

В блоке «Память Культуры» – воспоминания Сергея ГОЛУБКОВА («1988 год. Листая старую записную книжку…»), «архитектурно-историческое» эссе Инный БУРОЙ «Небольшая прогулка по Большой улице». На джазовой страничке «Свежей» – заметки Игоря ВОЩИНИНА «Альтер эго великого Герцога»

В рубрике «Возвращаясь к напечатанному» – «Родион Акульшин о своей жизни и литературе».

Очередная главка в формирующейся энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни». На это раз его герой – начальник Куйбышевской железной дороги Дмитрий Степанович Сугак.

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Читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по ссылке: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FJTIZD2ruc%2F378r0cGOEN6Oh4ushmljthcyc%2FOd5BGqtdiFf%2F2JOZunblKs6b9uNSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=%E2%84%96234.pdf

Автор — Виктор Долонько, редактор «Свежей газеты. Культуры».