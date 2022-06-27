Союз журналистов отмечен благодарностью за вклад в развитие патриотизма и просветительскую деятельность

Самарское областное отделение Союза журналистов России отмечено благодарностью за вклад в развитие патриотизма и просветительскую деятельность.

Глава г. о. Самара Елена Лапушкина и председатель Думы г.о. Самары Алексей Дегтев выразили благодарность коллективу региональной общественной организации «Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». «Благодарим вас за большой вклад в развитие патриотизма, просветительскую деятельность. Желаем вас здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашей деятельности!» — отмечено в документе.

- Деятельность Союза журналистов тесно связана с просвещением и с воспитанием патриотизма. Фактически каждое наше мероприятие нацелено на это. Фестиваль прессы, областная общественная акция «Благородство», все наши профессиональные, творческие конкурсы, проект «Самарский взгляд», постоянная работа с молодежью — всё это помогает формировать гражданскую позицию, любовь к городу, родному краю, России — прокомментировала Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР. — Важно отметить, что все эти проекты мы осуществляем в содружестве с образовательными учреждениями и в партнерстве с Администрацией г. о. Самары. И то, что город нас отметил благодарностью, мы очень ценим.