ТК «Тольятти 24″ награжден спецпризом на VII Всероссийском открытом конкурсе «Федерация»

Телеканал «Тольятти 24″ (ООО «ЛАДА — МЕДИА») награжден спецпризом на VII Всероссийском открытом конкурсе «Федерация».

Организационный комитет телевизионного конкурса «Федерация» в адрес губернатора Самаркой области Дмитрия Азарова направил письмо с благодарностью за участие телекомпаний региона в VII Всероссийском открытом конкурсе «Федерация» и поздравлениями с высокой оценкой их работы. В письме подчёркивается, что среди лучших – телеканал ТОЛЬЯТТИ 24, который награждён специальным призом конкурса: «За художественный вкус и ощущение эпохи» отмечен фильм «Первая», созданный режиссёром Мариной Шикиной к 50-летию автомобиля ВАЗ-2101.

Также жюри конкурса отметило работу «Наше Заполярье» (о маршруте из Тольятти в Мурманск), снятую старшим редактором телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 Маргаритой Данишевской. Эта работа в числе других войдёт в линейку показа конкурсных работ.

В соответствии с условиями конкурса «СТП Медиа» как организатор разместит лучшие работы в эфире более ста региональных вещателей. Работы телекомпаний Самарской области также пройдут в эфире.

«Это станет огромным вкладом в продвижение имиджа региона и расширение его туристической и инвестиционной привлекательности», – отмечается в письме, подписанном И.В. Потоцким, председателем исполкома оргкомитета конкурса, исполнительным директором СТП Медиа, председателем комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций.

Конкурс «Федерация» проводится с 2015 года при поддержке Совета Федерации, Торгово-промышленной палаты РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и при активном сотрудничестве с администрациями субъектов Федерации в целях поддержки интересов регионального телевидения и продвижения интересов регионов в национальном медиапространстве. В этом году к участию в конкурсе было принято около 200 заявок из 45 регионов России.