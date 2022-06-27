Завершился первый этап проекта «Профессия — журналист!»

Завершился первый этап совместного проекта в сфере профессиональной ориентации среди подростков, разработанный Самарским областным отделением Союза журналистов России и Департаментом образования городского округа Самара.

Предыстория этого необычного эксперимента такова. В начале лета Совет ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России выступил с идеей провести цикл бесед и лекций на тему «Профессия – журналист!» для школьников, которые проводят летние каникулы в городских лагерях дневного пребывания. Секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Владимировна Цветкова поддержала эту инициативу. С большой заинтересованностью отнеслись к предложению журналистов в Департаменте образования Самары. После недолгих переговоров заместитель Главы города Самары, руководитель Департамента образования Илья Дмитриевич Осипов дал «добро» на эксперимент, тем более, что педагоги проводят ряд своих мероприятий в рамках цикла «Мир профессии – путь в будущее». В результате был утвержден совместный план работы.

Проект «Профессия — журналист!» реализуется в рамках Областной общественной Акции «Благородство». Ветераны самарской журналистики — активные участники Акции «Благородство», вносят свой вклад в социальные проекты: как волонтеры ведут общественную профориентационную работу среди школьников и студентов, проводят лекции, творческие встречи, собирают и дарят книги библиотекам.

Журналисты проявили присущие им фантазию и выдумку и предложили различные формы проведения занятий с мальчишками и девчонками. Наряду с неформальными беседами разработали деловую игру «Мы выпускаем газету!», викторину на знание русского языка, пятиминутку «Вопрос-ответ» и другие игровые элементы. Именно «деловая игра» захватила школьников Центра дополнительного образования «Экология детства» на проспекте К. Маркса, 10. После краткой теоретической части ребята принялись разрабатывать макеты своих будущих изданий, делать наброски заметок о родном городе, о своих педагогах и вожатых, о детском лагере. А вот в Центре эстетического воспитания на ул.Фрунзе,89 ребята соревновались в знании русского языка, без которого журналисту никак нельзя.

Интересно прошли занятия также в Центре дополнительного образования «Лидер» и Центре «Подросток» школы № 26.

И журналисты, и педагоги остались довольны совместной работой. Тем не менее, они заявили о необходимости более дифференцированного подхода к детям различного возраста. Впереди – следующий этап совместной работы, встречи со школьниками в загородных лагерях отдыха, который начнутся с июля.

А.ЛАВРИК, председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России, координатор проекта «Профессия – Журналист!»