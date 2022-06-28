5 июля состоится встреча с Андреем Поликановым, известным фоторедактором

В рамках проекта «За пределами фотожурналистики» 5 июля состоится открытая творческая встреча с Андреем Поликановым. Андрей расскажет о том, как можно выйти за границы фотожурналистики и сделать концептуально-документальный фотопроект.

Приглашаются на встречу фотографы и журналисты!

Место проведения мероприятия: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 77, Нулевая комната на первом этаже креативного кластера «Дом77».

Начало в 14.00.

Андрей Поликанов окончил Военный институт иностранных языков в 1987 году и в течение следующих шести лет служил офицером в Анголе. В начале 1990-х годов Поликанов работал фиксером и стрингером с Энтони Сво, Кристофером Моррисом, Стэнли Грином и другими известными международными фотожурналистами, создавая фотоистории для таких крупных международных изданий, как «Time», «New York Times Magazine», «Stern», «Fokus», «Spiegel» и «Paris Match» о событиях на бывших территориях СССР (в том числе о конфликтах в Нагорном Карабахе, Чечне, Приднестровье, Абхазии и Таджикистане).

С 1996 до 2007 года работал в качестве фоторедактора в московском бюро журнала «Time» и с 2007 года вплоть до 2015 — руководитель фотослужбы в журнале «Русский репортер». С 2015 работает на информационном портале «Такие дела».

Поликанов является членом жюри различных национальных и международных фотоконкурсов (World Press Photo, Visa d’Or в Перпиньяне, Пресс Фото Финляндии и Интерфото в России и др.) Был членом независимой отборочной комиссии для Joop Swart Masterclass и образовательной программы World Press Photo по Ближнему Востоку и Северной Африке (MENA), ревьювер на международном портфолио-ревю Fotofest, лектор международного фестиваля Bursa Photo Festival.

С 2005 года он провел многочисленные семинары по фотожурналистике как в России, так и во всем мире: был куратором семинара по документальной фотографии, проводимого Институтом «Открытое общество», куратором образовательных проектов World Press Photo, консультантом Международного центра журналистов, а также в Международной Летней Школы Фотографии (ISSP) и Датской школы медиа и журналистики.