Госдума приняла закон об ответе на дискриминацию СМИ РФ

Госдума приняла закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ. Речь идет о редакциях, работающих за рубежом. Теперь генпрокурор России и его заместители получат право принимать решение о запрете деятельности иностранной прессы на территории России. В Госдуме также отметили, что «российская сторона всегда старается отвечать зеркально».

О мерах в отношении иностранных недружественных СМИ, о том, почему активные действия по защите наших журналистов за рубежом стоило предпринимать ещё раньше, и о том, каких действий сторон можно ожидать в дальнейшем — секретарь СЖР, руководитель международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире Радио Sputnik https://radiosputnik.ria.ru/20220630/1799307850.html .