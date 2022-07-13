7 июля вышел 14-ый номер «Свежей газеты. Культуры».

Последний «предканикулярный» номер выходит в разгар обсуждений в Сети решение о «ребрендировании» Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича. С публикациями на эту тему ознакомилось более 46 000 человек. Публикации собрали более 6 500 активностей, в том или ином виде поддерживающих мнение автора. Как сказал мой ближайший родственник, «лучше бы они этим ребрендингом в своих коворкингах занимались»…

В новом номере вы не найдете продолжения этой темы: я не получил никакого официального ответа на свое обращение – срок не вышел. Буду ждать. Хочу только заметить моим оппонентам: во всей этой истории – много ошибок, но главная из них – отнюдь не в качестве дизайна, хотя, на мой взгляд, выполнен он халтурно; и не в «ШОБе», уже породившем множество анекдотов и карикатур; и даже не в топорной попытке вмешательства в национальный культурный код. Дело в том, что с людьми – теми, кот отдал театру всю свою жизнь, и с теми, кто преданно следил за его судьбой со зрительских мест, – поступили так, как в «раньшие» времена поступали с крепостными, подаренными вместе с деревенькой и обязанными принять барское решение.

Ведь «ребрендинг» театра совсем не тоже самое, что «ребрендинг» торгового павильона, у которого цель – увеличение прибыли. Культура – больше, чем социально-экономическая сфера, и в ней бал правит этика, сколь бы архаичным это положение не является. Нормы, правила, совесть…

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Три персоны заинтересовали редакцию. Они – главные герои номера.

Сергей Михайлович Слонимский, которому в июле исполнилось бы 90 лет, – в беседе Светланы ВНУКОВОЙ и Светланы ХУМАРЬЯН «Самарский композитор Слонимский». Никита Сергеевич Михалков, чья позиция – творческая и политическая – всегда на гребне общественного интереса, – в эссе Леонида НЕМЦЕВА «Настроение Михалкова». И литератор Василий Иванович Немирович-Данченко – в формирующейся энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни».

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Бурная театральная и музыкальная жизнь минувших двух недель стала предметом пристального внимания авторов «Свежей газеты».

Вячеслав СМИРНОВ стал внимательным зрителем на фестивале «Премьера одной репетиции», завершившемся в тольяттинском ТЮЗе «Дилижанс» («Русская хтонь без антракта»).

Галина ТОРУНОВА написала «предисловие к премьере балета «Дон Кихот» в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича («Хитроумный идальго»).

Александр ИГНАШОВ «закрыл» сезон в «Колесе» («Три дня подряд – аншлаг, успех и настоящий праздник!»).

Разворот отдан «новым именам» в самарском театральном пространстве. Ольга ЖУРЧЕВА побывала на дипломных спектаклях в Учебном театре Самарского государственного института культуры («Игры молодых»), Татьяна Журчева на магистрских показах в СГИК («Хорошо бы сбылось…»), а Галина ТОРУНОВА – в Лаборатории молодой режиссуры в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького («Опыт первый, но не последний»).

Коллективный поход авторов «Свежей» на фестиваль «Денис Мацуев предсталяет: диалог поколений» завершился рецензиями Анны КАРПОВОЙ («Вечер первый: калейдоскоп концертов»), Ирины ВАСИРУК («Вечер второй: музыкальный фейерверк») и Игоря ВОЩИНИНА («Вечер третий: импровизация без изменения нот»).

Мы продолжаем вместе с Тольяттинской филармонией отмечать ее 30-летие. В этом номере – дифирамбы симфоническому («Провинциальные по статусу, но не по духу» Валерии ЛОСЕВИЧЕВОЙ) и джазовому («Главный бэнд Автограда» Игоря ВОЩИНИНА) оркестрам.

На «Музыкальной площади» газеты также аналитическая статья Дмитрия ДЯТЛОВА о Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова, завершившемся в Москве («Заметки на полях уникального форума»); рецензия Ирины ВАСИРУК на концерт Мариам Мерабовой («Большое сердце любви») и информационное сообщение о 49-м Грушинском фестивале («Фестиваль фестивалей авторской песни»).

Из других событий в газете – рецензия на выставку в Мраморном зале Самарского художественного музея («Грани ХХ века» Светланы ШАТУНОВОЙ) и «Грандиозный сель ский Сабантуй» в Мочалеевке Похвистневского района.

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Не могу не посоветовать: не пропустите «сказочку» Зои КОБОЗЕВОЙ «Все принцы Земли» (хотя она очень обижается, что ее изящные эссе именуют «сказочками»); ностальгическую лекцию Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА «По дому бродит привиденье» на «Факультете ненужных вещей»; монолог Валерия БОНДАРЕНКО «Самураи в потребительском раю».

В номере завершающая часть статьи Владимира КОНЕВА «Ценностные сдвиги в культуре ХХ века и гуманитарная наука», не менее увлекательная «Фальшивка» Юрия РАЗИНОВА и миниатюры Татьяны РОМАНОВОЙ («Воля на Самарской земле») И Германа ДЬЯКОНОВА («Помни о пандемии, Робинзон!» и «Успеть до рассвета. Или до вечера»).

На страницах «Память Культуры» – «Парадоксы, «узлы и закруты» Алексея Ремизова» Сергея ГОЛУБКОВА – к 145-летию Алексея Михайловича; и расследование Аркадия СОЛАРЕВА «Наводчик из книги рекордов» – о героях Великой Отечественной.

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О летних планах – на полосе «Самарские премьеры». Немного, соглашусь. Но что делать? Читать вместе с Константином ПОЗДНЯКОВЫМ («Мастерство жреца»), смотреть – с Никитой НИКИТИНЫМ («Казнь»), лазить по «Книжной полке», не забывая новинки издательского дома «Бахрах-М».

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Читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

И до осени, «в чем я, впрочем, очень сильно сомневаюсь», как рассуждает мой любимый герой из «Винни-Пуха».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Электронную версию газеты можно найти по ссылке:https://yadi.sk/i/FWXLF__uFhvAoQ

Автор — Виктор Долонько, редактор «Свежей газеты. Культуры».