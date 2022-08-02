В свет вышли книги Марии Пашининой

Изданы новые краеведческие детские книги о Самаре Марии Пашининой, члена Союза журналистов России.

Первые книги о Самарике были изданы в 2015 году. В 2019 году проект «Самарик. Сказочная Вселенная» вошел в число лучших в России по итогам V Акселерационной программы, проводимой Фондом поддержки социальных проектов (Москва).

За семь лет сказки превратились в большой культурный и образовательный проект «Самарик. Сказочная Вселенная», который поддерживают и органы власти, и педагоги, и активные семьи. Общая цель – воспитание детей в любви к родным краям.

Книги «Приключения Самарика. Сказочный город» и «Приключения Самарика. Добрые люди» изданы тиражом 1000 экз. каждая. Сборники сказок будут переданы в детские сады, школы, библиотеки Самары и Самарской области.

В 2021 году Самарик стал талисманом Центральной городской детской библиотеки.

Книги изданы на средства Губернского гранта в области культуры и искусства за I полугодие 2022 года.