7 августа состоится видеоконференция с фотохудожником Элиной Гариповой

На базе сайта fiap.ru запущен новый проект, направленный на развитие взаимодействия между фотохудожниками.

Первое воскресенье каждого месяца в 19:00 (по московскому времени) будут проходить на zoom конференции и обсуждаем насущные вопросы (после основного выступления). Каждая конференция имеет определенную базовую тему.

7 августа 2022 г. в 19:00 по московскому времени состоится конференция с Элиной Гариповой. Тема: «Творческая встреча с фотохудожником Элиной Гариповой».

Подключится можно на сайте, перейдя по ссылке https://zoom.us/j/98050369176?pwd=cUxpdVUrSTVOMFNDQWFpMzRhc2c0dz09

https://35photo.pro/hlebmaster/