7 августа состоится видеоконференция с фотохудожником Элиной Гариповой

На базе сайта fiap.ru запущен новый проект, направленный на развитие взаимодействия между фотохудожниками.
Первое воскресенье каждого месяца в 19:00 (по московскому времени) будут проходить на zoom конференции и обсуждаем насущные вопросы (после основного выступления). Каждая конференция имеет определенную базовую тему.
7 августа 2022 г. в 19:00 по московскому времени состоится конференция с Элиной Гариповой. Тема: «Творческая встреча с фотохудожником Элиной Гариповой».
Подключится можно на сайте, перейдя по ссылке https://zoom.us/j/98050369176?pwd=cUxpdVUrSTVOMFNDQWFpMzRhc2c0dz09
Предыдущая была посвящена теме фото объединений. Видеозапись можно найти на канале «Культура XXI века» https://zen.yandex.ru/id/626ede59d641675744818ba6.
Основатель проекта Rutanika (fiap.ru) — известный фотограф Сергей Майоров (руководитель проекта «Берега»). Информационную поддержку оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.