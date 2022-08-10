Приглашаем на фестиваль Жигулевских гор и праздник знаменитой Бещевской вишни

13 августа, в субботу, в 11.00 в центре села Ширяево развернется масштабное праздничное событие – Фестиваль Жигулевских гор и праздник знаменитой Бещевской вишни. Информационную поддержку фестивалю оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Уникальные ландшафты Жигулевских гор в районе села Ширяево стали источником множества легенд и обычаев, связанных с природой этих мест, передаваемых в поколениях.

Красоте села и сохранению местных традиций посвящен Фестиваль Жигулевских гор. Одной из бережно хранимых традиций является гордость местных садоводов — Бещевская вишня. Названием и уникальностью она обязана местному селекционеру-любителю Алексею Бещеву, который в конце 30-х годов прошлого века вывел сорт вишни, которая растет только у подножья Жигулей и отличается уникальным вкусом.

Жителей и гостей села Ширяево в этот день ждет увлекательная праздничная программа:

- выставка картин «Легенды Жигулей»;

- мастер класс по художественной росписи деревянных изделий и ткани;

- вишневая ярмарка;

- конкурс и дегустация вишневых пирогов;

- конкурс «вишневых» костюмов;

- розыгрыш вишневой лотереи.

Ярким событием праздника станет масштабный мастер — класс по лепке и приготовлению вареников с вишней, в котором примут участие от 50 человек одновременно. Участники праздника смогут на месте оценить традиционное лакомство.

В программе праздника — выступление песенных танцевальных народных коллективов и музыкантов.

Фестиваль Жигулевских гор и традиционный праздник Бещевской вишни организует компания «У-РА» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив совместно с администрацией г. Жигулевска.

Начало праздничных мероприятий 13 августа в 11.00 рядом в центре села Ширяево.

Компания «У-РА» организует поездку на теплоходе до Ширяево и обратно для желающих побывать на праздничных мероприятиях.

Отправление теплохода из г.Самары: 13 августа 2022г. в 7.30. (пристань на ул. Осипенко в районе КИНАП)

Отправление обратно из с.Ширяево – в 16.00ч. (время местное)

Тел. контакта: (846) 333-30-11