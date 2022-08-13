Ушла из жизни Валентина Симатова

С прискорбием сообщаем, что 13 августа в возрасте 76 лет ушла из жизни легенда самарской журналистики, член Союза журналистов России, основатель кафедры журналистики в Самаре Валентина Николаевна Симатова.

Симатова Валентина Николаевна родилась в г.Буденновске Ставропольского края. В 1970 году окончила Московский государственный университет, факультет журналистики. Там же в 1973 г. окончила очную аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию в 1974 г. Многие годы ( с 1974 г.) работала в Самарском государственном университете.

Валентина Николаевна внесла огромный вклад в систему образования, в частности в сферу подготовки молодых кадров. В 1992 году открыла «Самарский Институт журналистики». Благодаря Валенитне Симатоjвй открылось отделение журналистики в Самарском педагогическом университете, в начале 2000-х – кафедра теории и истории журналистики в Самарском госуниверситете.

Сотни благодарных студентов и выпускников, множество достойных научных работ и заслуженных наград. Успех Валентины Николаевны в сфере образования ни для кого не был неожиданным. Невероятный трудоголик, авторитетный руководитель и ответственный педагог – Валентина Симатова прежде всего строго спрашивала с себя. И этому же учила студентов: следить за каждым своим словом, проверять факты, постоянно совершенствоваться и развиваться. Правление Самарской областного отделения Союза журналистов России, друзья и коллеги глубоко скорбят в связи с кончиной Валентины Николаевны и выражают соболезнование родным и близким. Светлая память!

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.