Самарская «Комсомолка» о вызовах профессии в журналистике

В этом году 1 сентября у первокурсников кафедры теории и истории журналистики в Самарском университете началось со встречи с редакцией «Комсомольской правды».

Представители филиала одного из крупнейших медиахолдингов страны пришли в гости не только познакомиться с будущими коллегами, но и рассказать всю правду о том мире, в который ведет открывшаяся 1 сентября дверь университета.

- Мы стараемся каждый учебный год начинать с интересной встречи для наших студентов. И в этот раз мы попросили ваших будущих коллег из самарской «Комсомолки» рассказать вам о тех вызовах, которые ждут вас в профессии. Для нас очень важно, что ведущие СМИ региона сотрудничают с нашей кафедрой, предоставляют возможность проходить практику, сразу окунаться в работу. Это позволяет выпускать действительно нужные отрасли в регионе кадры, — отметила руководитель кафедры Наталья Захарченко.

Редактор самарского филиала «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева поделилась эмоциями от состоявшегося общения:

- Встретиться было приятно: ребята умные, думающие, интересные, активные. Над некоторыми вопросами и нам пришлось поломать голову. Как сейчас жить в социальных сетях? Мешает ли самоцензура и не приводит ли цензура к искажению информации? Как быть интересными сразу для всех и нужно ли это? На самом деле начинающие журналисты иногда задают такие вопросы, которые у нас и не возникают – в силу привычки или потому, что мы считаем некоторые процессы привычными. Ребята же только ищут свое место в мире СМИ и анализируют то, что кажется обыденным, им хочется разобраться, как быть нужными и полезными читателю, слушателю, зрителю, как не обмануть его, как помочь и как добиться вершин признания в профессии.

Конечно же, будущих журналистов интересовала и работа в новых условиях: есть ли темы-табу или все обуславливается только законом? Как работать в запрещенных социальных сетях? Обо всем этом с удовольствием рассказал SMM-редактор филиала и член Союза журналистов России Дмитрий Кривенцов, который посоветовал будущим коллегам не бояться предлагать СМИ свои услуги, ведь часто именно молодые журналисты лучше понимают, как донести информацию до своих ровесников. А эта аудитория интересна любым изданиям.

- Мы надеемся, что рассказ о реальных буднях журналистики оказался полезен и поможет студентам быстрее сориентироваться и найти свою дорогу к читателям, слушателям, зрителям. Верим, что еще встретимся — уже на нашей территории, и кто-то из сегодняшних новичков станет частью нашей огромной команды, — заключила Ольга Афанасьева.