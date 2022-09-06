8 сентября — открытие выставки «Геометрия жизни»

8 сентября в Доме журналиста состоится открытие авторской фотовыставки Елены Фоминой «ГЕОМЕТРИЯ ЖИЗНИ».
Организаторы мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение СОО СЖР.
Адрес: г. Самара, ул. Самарская, д. 179, в Доме журналиста.
Дата — 8 сентября (четверг) 2022 г. Начало – в 13.00.
Елена Фомина – самарский фотограф, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, член BICFP. Лауреат международных конкурсов и премий, среди которых – международный фотофестиваль «ОБЪЕКТИВно о детях 2020» (1 место в номинации «Юмор в детской и семейной фотографии»).
По итогам всероссийской фотопремии «Russian Photo Awards» работы Елены Фоминой вошли в топ-100 лучших фотографий 2021 и 2022 годов.
На выставке вы погрузитесь в мир геометрии, которая живёт в каждом из нас и в окружающем пространстве. Тут и геометрия отношений по «Треугольнику Карпмана», и геометрия аллюзий, игра чисел Фибоначчи и геометрических форм.
Приглашаем СМИ на мероприятие!
Аккредитация: по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 8 (846) 332-02-72. В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.
С уважением, пресс-служба
Самарского областного отделения
Союза журналистов России:
Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России) – 8-917-159-00-20;
Татьяна Хуторскова (пресс-секретарь СОО СЖР) – 8-987-921-99-28.