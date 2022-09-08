C Международным днём солидарности журналистов!

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с Международным днём солидарности журналистов!

К сожалению, во всём мире журналистика остаётся одной из самых опасных профессий. Поэтому для журналистского сообщества важно быть одной большой командой.

Именно такой сплоченной, сильной командой является наш Союз. Нашей организации уже 104 года!

Давайте и дальше сохранять это чувство товарищества, своим творчеством и мастерством нести созидание!

Успехов, вдохновения вам! Крепкого здоровья!

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР