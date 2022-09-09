В Доме журналиста открылась фотовыставка Елены Фоминой

8 сентября в Доме журналиста состоялось открытие авторской фотовыставки Елены Фоминой «Геометрия жизни».

Организаторы мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение СОО СЖР.

Елена Фомина – самарский фотограф, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, член BICFP.

Лауреат международных конкурсов и премий, среди которых международный фотофестиваль «ОБЪЕКТИВно о детях -2020″ (1 место в номинации «Юмор в детской и семейной фотографии»).

Победитель Девятой ежегодной международной премии детских и семейных фотографов 2021 в номинации «Детская фотография года. Дошкольный возраст». По итогам всероссийской фотопремии Russian Photo Awards фотографии вошли в топ-100 лучших фотографий 2021 и 2022 года.

На выставке Елена рассказала о мире геометрии, которая живёт в каждом из нас и в окружающем пространстве. После открытия фотограф провела краткий обзор по своим работам.

«Фотография, как поэзия, со своими рифмами и ритмом, и как математика точна, исследуя количественные отношения и пространственные формы. С одной стороны — это возможность «останавливать» время, хранить память о людях, событиях, предметах, эмоциях, с другой стороны видеть необычное в обычном, погружаться в себя. Фотография — это бесконечный поиск и путь»-говорит Елена.

Выставка будет работать с 8 сентября по 30 сентября в Доме журналиста по адресу: . Самара, ул. Самарская, 179.

Вход свободный.

Ежедневно, по будням, с 10.00 до 17.30.